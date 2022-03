Cantieri edili, Ance: «Le regole vanno rispettate, grazie alle forze dell'ordine per il lavoro di controllo»

Il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commenta positivamente i controlli effettuati in un cantiere di Carmignano di Brenta dai carabinieri della stazione locale assieme al personale dell'Ispettorato del lavoro per le province di Padova e Vicenza: «Ci tengo innanzitutto a ringraziare gli uomini e le donne impegnate nei controlli che hanno permesso di far emergere delle irregolarità molto gravi che rappresentano un danno per i lavoratori, per le imprese e per l’intera comunità. È questa la strada giusta per mandare un segnale forte e chiaro a chi non vuole rispettare le regole».

Le irregolarità

«Da quello che si legge sulle cronache in questo cantiere non solo non veniva applicato il contratto edile, ma addirittura gli operai erano impiegati in nero senza alcuna forma tutela. È un fatto gravissimo perché se fosse accaduto qualcosa a queste persone non avrebbero avuto alcuna garanzia ed assistenza - sottolinea - Questi episodi poi rischiano di fornire un’immagine sbagliata delle aziende del settore edile. Nei nostri territori le imprese iscritte al sistema Ance lavorano in modo corretto rispettando le norme. E sul tema della sicurezza del lavoro stiamo cercando anche attraverso le Scuole Edili di formare i nostri professionisti per evitare che accadano incidenti in cantiere. Mi auguro che questi controlli siano sempre più frequenti per beccare i furbetti ed individuare i cantieri dove vige la totale illegalità. In questi mesi nei diversi incontri che ho avuto con rappresentanti istituzionali è emersa la visione comune e la volontà di fare squadra per garantire la piena e totale legalità nei cantieri».