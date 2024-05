L'educazione stradale ai bambini delle scuole d'infanzia

E' terminato il progetto di “Educazione stradale”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Carmignano- Fontaniva, in cui ha visto coinvolti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “De Amicis” e gli alunni di anni cinque della Scuola dell’Infanzia.

In particolare, nelle giornate del 18 e 19 Aprile 2024 presso il Parco Albbruck sono state organizzate due mattinate dedicate al progetto per i bambini di 5 anni frequentanti la scuola d’infanzia in cui sono stati coinvolti in momenti di gioco e di attività didattiche specifiche all’educazione stradale; mentre nelle mattinate del 14 e 29 maggio 2024 i protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni della classi quinte della Scuola Primaria impegnati prima in una parte teorica e poi in una parte pratica volte ad apprendere le regole del codice stradale. Il Sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon spiega il perché di questa iniziativa: «Obiettivo del progetto è quello di far conoscere ai nostri ragazzi i comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del Codice della strada con la speranza di ridurre il numero di violazioni e di tutelare per quanto più possibile la nostra comunità. Per questo ringrazio la consulta comunale alla sicurezza e la Preside Francesca Dott.ssa Melfi assieme alle insegnati per la collaborazione e gli agenti della Polizia Locale per la buona riuscita del progetto»

L’Assessore alla Sicurezza Iside Cervato conferma quanto detto dal primo cittadino: «Il progetto rivolto ai più piccoli proposto per la scuola d’infanzia si è sviluppato attraverso momenti di gioco mescolati con elementi didattici. Invece ai ragazzi della scuola primaria è stata proposta una modalità di apprendimento basata sull'imparare qualcosa facendolo, unendo teoria e pratica e cambiando i tradizionali metodi di insegnamento»