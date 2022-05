Effetto Covid, le statistiche parlano chiaro: mai così tanti morti dal 1987

Non c'erano mai stati così tanti morti negli ultimi 35 anni. Gli uffici del settore Statistici di Palazzo Moroni hanno studiato i dati Istat e realizzato un report sull'eccesso di mortalità, da cui emergono numeri che hanno una sola interpretazione di lettura: il Covid. Analizzandoli, come ha fatto il Mattino di Padova, emerge che nel ventennio 1987-2006 il numero di decessi, pur con oscillazioni, è rimasto piuttosto stabile, mantenendosi ogni anno sotto i 2.400. Successivamente, la tendenza è crescente: il numero di morti del 2020 (2796), è il più elevato tra tutti gli anni osservati dal 1987 e l'incremento rispetto al 2019 è consistente: +10%. Il 2020 è l'anno del coronavirus, quando ancora non c'erano neanche i vaccini e gli ospedali e le terapie intensive erano colme. Il picco è tra dicembre 2020 e gennaio 2021, con il 52% e il 45% in più di decessi rispetto alla media degli anni precedenti. Nel 2021 arrivano i vaccini e il numero di morti cala di 87 (-3%) rispetto al 2020, attestandosi a 2.709, il secondo dato più alto degli ultimi 35 anni.

Benciolini

«Questo importante lavoro del nostro settore programmazione controllo e statistica ci restituisce l'impatto del Covid sulla popolazione della nostra città - spiega l'assessora ai servizi anagrafici, Francesca Benciolini - e sono numeri che avremmo preferito non vedere. Dietro ai quali sono presenti le storie di tante persone e tante famiglie che, specie nei mesi più difficili, non hanno potuto accompagnare i loro parenti nelle ultime ore della loro vita. A loro va sempre il nostro pensiero e il ringraziamento per aver fatto parte della nostra comunità cittadina, ognuno dentro alla sua storia e alle sue relazioni».

Il confronto

Tra i numeri del report prodotto dal Comune, emerge anche il confronto con quello registrato nell'intera regione e a livello nazionale. I valori più elevati sono stati registrati a novembre 2020 per l'Italia, con il 53% di morti in più rispetto alla media di novembre degli anni precedenti e a gennaio 2021 per il Veneto e per Padova, con il 73% ed il 60% di morti in più. L'eccesso di mortalità ha riguardato principalmente gli ultraottantenni. Solo in alcuni mesi ha riguardato anche la fascia 60-79, che però complessivamente ha sperimentato una mortalità inferiore alla media degli anni 2011-2019.