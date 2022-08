Efficientamento energetico e trasporto scolastico: il Comune dell'Alta raddoppia

«Grazie a uno stanziamento di fondi PNRR altri 90mila euro vengono destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. L’amministrazione comunale di Camposampiero prosegue così l’opera di modernizzazione delle linee di illuminazione pubblica, già avviata da tempo»: ad annunciarlo è il sindaco Katia Maccarrone.

Efficientamento energetico

Giovedì 4 agosto è stato approvato dalla giunta il Progetto Esecutivo dei lavori, che dovranno essere affidati alla ditta esecutrice entro il 15 settembre prossimo. «Si è deciso di intervenire in vie comunali particolarmente lunghe - spiega l’assessore Carlo Gonzo - laddove le lampade al sodio, seppur gestite da regolatori di flusso, producono consumi elevati». Le vie interessate sono: via Fossalta con 23 punti luce, via Borgo Rustega con 27 lampioni, via Pasubio con 26 lampioni e via Borgo Padova con 9 punti luce. Aggiunge Gonzo: «Sarà sostituito il corpo luminante e introdotto lampade al Led. Si passa da un consumo di 150 w/h ( lampade al sodio ) a 41 w/ h per lampada a Led. Il consumo dato da la somma di tutti questi punti luce ( 76 ) era di 10.640 kw/ h con lampade al sodio. Con tecnologia a led si consumeranno circa 3116 kw/h con un notevole risparmio in kw/h» In via Pasubio oltre ad intervenire sulla linea di pubblica illuminazione, sarà potenziato l' attraversamento pedonale con via Pavese che collega il parcheggio scambiatore della stazione ferroviaria. Parte del finanziamento servirà per rendere autonomi incroci e punti sensibili, al fine di regolare orari di accensione differenti. In via Borgo Padova saranno tolti definitivamente 9 lampioni non più performanti e sicuri. «Oltre a questi interventi di efficientamento energetico su linee elettriche già esistenti, come prevedono le indicazioni del finanziamento - conclude l’assessore Gonzo - il Comune ha affidato la “Redazione del Picil, Censimento ed Etichettatura dei punti luce del territorio”, uno studio dell’illuminazione cittadina, che ci permetterà di mappare e classificare tutte le linee di illuminazione, di distribuzione e i quadri elettrici. Ci darà la possibilità di individuare comportamenti e azioni da intraprendere per avere massima resa contenendo i consumi».

Trasporto scolastico

L’amministrazione Maccarrone ha inoltre confermato la precisa scelta di non aumentare le tariffe dei servizi rivolti alle famiglie. In questi anni, l’incremento dei costi legato all’emergenza Covid-19 o ad altre dinamiche, è sempre stato di fatto assorbito dalle casse comunali. Ad inizio agosto è stata bandita la nuova gara per il servizio di trasporto scolastico appena scaduto. La nuova gara, della durata di 2 anni rinnovabile per altre 2 volte sempre per 2 anni, prevede un incremento della base di gara a chilometro da 2,95 a 3,09 euro, risentendo in particolare dell’aumento dei costi del carburante. Per questo, su base annua, sono stati stanziati ulteriori 30mila euro attingendo da fondi comunali. La scelta dell’amministrazione è stata infatti quella di mantenere ancora una volta invariate le tariffe (220 euro andata e ritorno e 140 euro una solo corsa). Il servizio di trasporto scolastico risulta molto oneroso per i comuni, che si sobbarcano la maggior parte delle spese: questo è il motivo per cui molti enti hanno deciso di abbandonarlo. A Camposampiero viene utilizzato da oltre 300 ragazzi, che vanno dalla scuola materna alla scuola media. Molto soddisfatti gli assessori Luca Masetto (bilancio) e Lorenza Baggio (scuola): «Ancora una volta siamo stati al fianco delle famiglie, confermando le tariffe del trasporto scolastico. Il 19 agosto vi sarà l’apertura delle buste, con la speranza che l’offerta vincitrice preveda “uno sconto” sul servizio rispetto alla base di gara».