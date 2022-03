Elegantissimi a scuola per festeggiare i cento giorni alla maturità

Tutti eleganti per i cento giorni alla maturità. Una tradizione tutta padovana quella rispettata lunedì 14 marzo dalla comunità studentesca.

La tradizione

Mancano cento giorni alla maturità e gli studenti padovani hanno festeggiato. Si sono vestiti elegantissimi e si sono fatti scattare delle foto. «È storicamente una bellissima tradizione delle scuole che viene proposta ogni anno, pensata per vivere insieme l’attesa di quello che sarà uno dei momenti che ricorderemo per il resto delle nostre vita - dice Giacomo Pulliero, studente del Tito Livio - Si catturano in una o più foto i volti, le emozioni, le paure e le ambizioni di tutti gli studenti di quinta superiore, tutti vestiti con l’abito più elegante che hanno in armadio. Ecco che quindi, per festeggiare un’ultima volta prima dello studio “matto e disperatissimo”, gli studenti vivono la scuola non solo come luogo di verifica e crescita, ma anche come ambiente accogliente e su misura, come una rampa di lancio per il futuro, un posto in cui si sono passati 5 anni e in cui si sono creati legami fondamentali che ci hanno cambiato e che terremo sempre come un ricordo speciale».