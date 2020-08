"Aperto per ferie": l'elenco dei pubblici esercizi che non abbasseranno le serrande ad agosto

Più del solito: Appe ha diffuso l'elenco degli esercizi commerciali di Padova e provincia che in agosto rimarranno "aperti per ferie".

Elenco

Dichiara Federica Luni, componente del Comitato Direttivo dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe): «Balza subito agli occhi, pur scorrendo velocemente il lungo elenco, che sono davvero tanti i locali che hanno deciso di rimanere aperti “tutto il mese di agosto”: percentualmente sono molti di più rispetto all’anno scorso e probabilmente questo trend è collegato al Covid, i nostri colleghi che sono stati pesantemente e lungamente colpiti dalle chiusure forzate cercano una sorta di “riscatto”, rimanendo aperti nel mese in cui classicamente l’Italia si ferma, anche se non sono per nulla sicuri di lavorare, ma lo fanno con abnegazione e spirito di servizio». Per ciascuno dei 166 locali elencati sono riportati indirizzo, tipologia e recapito telefonico oltre, naturalmente, i giorni e orari di apertura, anche a Ferragosto. L’elenco (non esaustivo) dei locali come ristoranti, trattorie, pizzerie, bar/pasticcerie è consultabile a questo link e su altre due piattaforme: il sito internet associativo www.appe.pd.it ed il portale del gusto www.gustarepadova.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commenti

Evidenzia Filippo Segato, segretario Appe: «Il difficile periodo economico che stiamo vivendo costringerà molti padovani a rinunciare alle ferie o a limitarle, passando più tempo a casa, ed è per questo motivo che riteniamo utile fornire a tutti uno strumento per conoscere dove passare una bella serata in città, magari per un aperitivo in centro, una cena al fresco sui Colli, una pizza in compagnia degli amici, oppure per gustare un buon gelato. Potrebbe anche essere l’occasione per scoprire qualche esercizio che non si conosceva. L’invito è quello di collegarsi ad uno dei due siti e curiosare tra le tante proposte». Chiosa Antonio Bressa, assessore alle attività produttive ed al commercio del Comune di Padova: «Un’ottima iniziativa, quella di Appe, per valorizzare una categoria che anche ad agosto vuole offrire accoglienza e servizi per chi arriva in città o ci resta. E nell’era Covid, che sta cambiando i nostri stili e le nostre abitudini, sono certo che l’opportunità di conoscere chi resta aperto ad agosto sarà ancora più apprezzata».