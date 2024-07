Tram, sarà un'estate di "passione": l'elenco di tutti i cantieri attivi e programmati

L’estate appena iniziata sarà animata da molti cantieri per la realizzazione delle nuove linee tranviarie e sarà occasione di una grande trasformazione per Padova.Con la chiusura delle scuole, lo stop alle lezioni universitarie e molte persone che lasciano la città per le vacanze, tra luglio e agosto il traffico diminuisce notevolmente e per ridurre i disagi alla cittadinanza, molti cantieri delle linee Sir3 e Sir2 si concentreranno proprio nei mesi estivi. Si tratta di un momento strategico nel quale vengono avviati molti nuovi cantieri, e procedono quelli già in essere, con l’obiettivo di concluderli entro l’inizio del nuovo anno scolastico, soprattutto quelli più delicati e che hanno un impatto maggiore sulla viabilità.

Sir3 stazione-Voltabarozzo

Ecco tutti i cantieri in corso o previsti per il Sir3:

Deposto di Voltabarozzo - In corso: proseguono i lavori per la realizzazione del deposito, della sottostazione elettrica, del punto ristoro e del parcheggio scambiatore.

proseguono i lavori per la realizzazione del deposito, della sottostazione elettrica, del punto ristoro e del parcheggio scambiatore. Via Piovese - In corso: a metà giugno è partito il cantiere su via Piovese. La prima fase prevede la realizzazione della piattaforma tra via Nani e la rotonda di via Zeno su via Piovese, il tratto con più intereferenze e più attività commerciali, e durerà fino a settembre, dopo l’estate si proseguirà fino a capolinea e all’interno del quartiere Voltabarozzo.

a metà giugno è partito il cantiere su via Piovese. La prima fase prevede la realizzazione della piattaforma tra via Nani e la rotonda di via Zeno su via Piovese, il tratto con più intereferenze e più attività commerciali, e durerà fino a settembre, dopo l’estate si proseguirà fino a capolinea e all’interno del quartiere Voltabarozzo. Nuovo ponte di Voltabarozzo - In corso: prosegue a pieno ritmo la costruzione del nuovo ponte, che sarà varato e messo in posizione finale nel mese di agosto. Poi verranno realizzate le opere in posa e le vie di corsa.

prosegue a pieno ritmo la costruzione del nuovo ponte, che sarà varato e messo in posizione finale nel mese di agosto. Poi verranno realizzate le opere in posa e le vie di corsa. Ciclopedonale - In corso: dal nuovo ponte di Voltabarozzo fino a via Forcellini, va avanti la realizzazione delle piattaforme tranviarie e della ciclopedonale parallela, in alcuni tratti già completati con la ciclopedonale di nuovo fruibile. In agosto verrà realizzato l’incrocio con via Canestrini, con l’istituzione temporanea di un senso unico alternato su via Canestrini.

dal nuovo ponte di Voltabarozzo fino a via Forcellini, va avanti la realizzazione delle piattaforme tranviarie e della ciclopedonale parallela, in alcuni tratti già completati con la ciclopedonale di nuovo fruibile. In agosto verrà realizzato l’incrocio con via Canestrini, con l’istituzione temporanea di un senso unico alternato su via Canestrini. Via Morgagni - In corso: è completata la via di corsa in direzione stazione, dopo l’estate e una volta riaperto il Ponte Omizzolo, il cantiere si trasferirà sulla corsia opposta, in direzione ospedali. Quest’ultimo cantiere inizialmente previsto per i mesi di luglio e agosto è stato posticipato per dare la precedenza ai cantieri più impattanti come l’incrocio Gozzi - Trieste

è completata la via di corsa in direzione stazione, dopo l’estate e una volta riaperto il Ponte Omizzolo, il cantiere si trasferirà sulla corsia opposta, in direzione ospedali. Quest’ultimo cantiere inizialmente previsto per i mesi di luglio e agosto è stato posticipato per dare la precedenza ai cantieri più impattanti come l’incrocio Gozzi - Trieste Ponte Omizzolo - In corso: da giugno a settembre totale chiusura al traffico del Ponte Omizzolo, con modifiche alla viabilità per chi arriva dagli ospedali funzionali all’andamento del cantiere e deviazioni per la stazione da via Belzoni e via Gattamelata. Verrà completamente riqualificata la struttura del ponte prima di realizzare le vie di corsa. Dall’8 luglio inizia anche il lavoro per realizzare il tratto di piattaforma tra il Ponte Omizzolo e l’incrocio Gozzi Trieste.

da giugno a settembre totale chiusura al traffico del Ponte Omizzolo, con modifiche alla viabilità per chi arriva dagli ospedali funzionali all’andamento del cantiere e deviazioni per la stazione da via Belzoni e via Gattamelata. Verrà completamente riqualificata la struttura del ponte prima di realizzare le vie di corsa. Dall’8 luglio inizia anche il lavoro per realizzare il tratto di piattaforma tra il Ponte Omizzolo e l’incrocio Gozzi Trieste. Snodo tra via Gozzi e via Tommaseo - In corso: è in corso il cantiere di un importante snodo che riguarda tutto il sistema SMART, con la chiusura totale di via Tommaseo, dalle rotonde della stazione al tribunale. Chi deve andare dalla Fiera verso la stazione dovrà obbligatoriamente transitare su via Goldoni e via della Pace.

è in corso il cantiere di un importante snodo che riguarda tutto il sistema SMART, con la chiusura totale di via Tommaseo, dalle rotonde della stazione al tribunale. Chi deve andare dalla Fiera verso la stazione dovrà obbligatoriamente transitare su via Goldoni e via della Pace. Incrocio tra via Sografi e via Forcellini, ad agosto: nel mese di agosto verrà realizzato il tratto di piattaforma all’incrocio via Sografi - via Forcellini, con la stessa chiusura e le stesse deviazioni già sperimentate per l’intervento sui sottoservizi di inizio anno.

nel mese di agosto verrà realizzato il tratto di piattaforma all’incrocio via Sografi - via Forcellini, con la stessa chiusura e le stesse deviazioni già sperimentate per l’intervento sui sottoservizi di inizio anno. Incrocio tra via Gozzi e via Trieste, ad agosto: nel mese di agosto verrà realizzato il tratto di piattaforma all’incrocio via Gozzi - via Trieste. Si tratta di un lavoro molto impattante quindi il cantiere sarà attivo h24 e tutte le auto provenienti da via Trieste / via Valeri saranno deviate su via Gozzi.

Sir2 Rubano-Vigonza

Ecco invece tutti i cantieri in corso o previsti per il Sir3:

Stazone ferroviaria - In corso: in stazione si sta lavorando per realizzare un anello ad alta capacità dove transiteranno i mezzi di tutte le linee del sistema Smart. Da lunedì 8 si entra nel vivo del cantiere. I lavori non termineranno quest’estate ma il cantiere verrà sospeso a settembre e riprenderà l’anno prossimo.

in stazione si sta lavorando per realizzare un anello ad alta capacità dove transiteranno i mezzi di tutte le linee del sistema Smart. Da lunedì 8 si entra nel vivo del cantiere. I lavori non termineranno quest’estate ma il cantiere verrà sospeso a settembre e riprenderà l’anno prossimo. Via Tommaseo - In corso: è il primo tratto di piattaforma della linea Sir2 Rubano Vigonza e il cantiere si svolge dallo snodo Gozzi - Tommaseo al Tribunale. Sono già completate le fresature dell’asfalto e presto si avvieranno gli interventi per la realizzazione della piattaforma.

è il primo tratto di piattaforma della linea Sir2 Rubano Vigonza e il cantiere si svolge dallo snodo Gozzi - Tommaseo al Tribunale. Sono già completate le fresature dell’asfalto e presto si avvieranno gli interventi per la realizzazione della piattaforma. Rubano - In corso: nel comune di Rubano prosegue la preparazione per i lavori del deposito e degli edifici che fungeranno da officina, oltre che all’area del parcheggio scambiatore. In estate partiranno i lavori del primo tratto di tranvia dentro il capolinea.

nel comune di Rubano prosegue la preparazione per i lavori del deposito e degli edifici che fungeranno da officina, oltre che all’area del parcheggio scambiatore. In estate partiranno i lavori del primo tratto di tranvia dentro il capolinea. Caserma Romagnoli - In corso: sono partite le operazioni per la realizzazione del capolinea intermedio della Caserma Romagnoli. Dopo le bonifiche sono partite le demolizioni interne, con l’abbattimento degli edifici, e da metà luglio si procederà con le demolizioni del muro sul lato ovest della caserma, per iniziare a realizzare la via di corsa su via Michelotto.

sono partite le operazioni per la realizzazione del capolinea intermedio della Caserma Romagnoli. Dopo le bonifiche sono partite le demolizioni interne, con l’abbattimento degli edifici, e da metà luglio si procederà con le demolizioni del muro sul lato ovest della caserma, per iniziare a realizzare la via di corsa su via Michelotto. Deposito Guizza - In corso: sono iniziate le operazioni propedeutiche come la bonifica bellica per realizzare l’allargamento dell’attuale deposito alla Guizza e renderlo idoneo ad ospitare i nuovi mezzi a quattro casse del sistema Smart.

Sono previsti anche cantieri puntuali relativi alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi su entrambe le linee, con la riqualificazione degli impianti e delle tubature del gas e dell’acqua. Nello specifico sono in corso o verranno avviati durante l’estate questi interventi: via Piovese; via Sografi; via Gattamelata; ponte Omizzolo e via Morgagni; Rubano; via Chiesanuova; via Vicenza; corso Milano e piazzale Savonarola; via Venezia; via San Marco; Ponte di Brenta

Mobilità

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Come abbiamo evidenziato molte volte, l’estate è un momento fondamentale per realizzare cantieri particolarmente impattanti. Il motivo è semplice, c’è meno traffico, principalmente per via della chiusura delle scuole ma anche perché molte persone si spostano fuori città durante l’estate. In questo senso ci siamo organizzati per proseguire o dare il via ad alcuni cantieri cruciali e delicati, come ad esempio il Ponte Omizzolo e l’incrocio Gozzi Trieste. Allo stesso modo ci organizzeremo per l’estate 2025.

Anche per quanto riguarda i sottoservizi interveniamo con le opere più impattanti in questi mesi. Va evidenziato che questa programmazione è possibile grazie alla disponibilità delle aziende, che lavoreranno per tutto agosto e, in caso come l’incrocio Gozzi / Trieste, anche di notte, con l’obiettivo di concludere i cantieri più impattanti prima dell’inizio delle scuole. Certo, questo non significa che a settembre non avremo più cantieri, ma con l’autunno quasi due terzi del Sir3 saranno realizzati per quanto riguarda le opere civili e potremo concentrarci su altre zone delicate contando su più squadre di operai con l’obiettivo di ridurre i tempi dei singoli cantieri e quindi gli impatti sul traffico. Ricordo che verso la fine dell’estate è previsto anche il varo del nuovo ponte di Voltabarozzo, una delle opere più spettacolari e complesse dell’intero Sir3, operazione sulla quale intendiamo coinvolgere l’intera cittadinanza, proprio perché opere del genere non si vedono tutti i giorni».

Info

Tutte le informazioni e tutti gli aggiornamenti su www.trampadova.it e sulle pagine social.