3,6 milioni di euro per 15 progetti stradali nel Padovano: il finanziamento della Regione Veneto

La Giunta Regionale ha approvato la graduatoria del bando 2020 per il finanziamento di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, in applicazione della L.R. 39/1991.

Il bando

A seguito del bando pubblicato nel febbraio scorso e riaperto ad aprile in conseguenza dell’emergenza da Covid 19, dopo aver esaminato le domande ritenute ammissibili, la Regione ne ha finanziate 33 di altrettante amministrazioni comunali, contribuendo con complessivi 7 milioni e 895 mila euro alla realizzazione di opere per le quali sono stati in totale investiti oltre 17 milioni e 119 mila euro. «Una consistente quantità di risorse - spiega l’assessore regionale ai lavori pubblici, trasporti e infrastrutture - destinate a quello che è da sempre uno degli obiettivi prioritari della Regione del Veneto, vale a dire la sicurezza stradale e la riduzione del rischio di incidentalità della nostra rete viaria. Con il bando 2020 abbiamo assegnato dal 2016 agli Enti locali contributi per circa 40 milioni di euro, che hanno generato investimenti per 86 milioni di euro in tutto il territorio Veneto. Il formale impegno della spesa nel bilancio regionale potrà avvenire a partire dal mese di ottobre, previa indicazione del cronoprogramma di esigibilità da parte dell’Ente beneficiario. I Comuni potranno quindi procedere con l’approvazione del progetto esecutivo, l’appalto e la realizzazione dei lavori tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, dando soluzione in modo mirato a situazioni di riconosciuta criticità, dando priorità agli interventi nelle situazioni che presentano maggiore sinistrosità, mettendo in sicurezza intersezioni stradali, realizzando rotatorie e soprattutto creando e potenziando percorsi ciclabili e pedonali protetti».

Provincia di Padova

Previsti in provincia di Padova 15 progetti e un finanziamento di 3 milioni e 600mila euro. Questo l'elenco dei progetti con i relativi costi: