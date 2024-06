Elezioni Europee, ecco chi sono i 15 deputati "veneti" che voleranno a Strasburgo

Per alcuni siamo ancora nel campo delle ipotesi, in quanto essendo stati eletti anche in altri circoscrizioni potrebbero "liberare" il posto. Ma al momento le carte in tavola sarebbero queste: sono 15 i nuovi deputati del Parlamento Europeo pronti a volare a Strasburgo per iniziare - o proseguire - il loro percorso al servizio del Vecchio Continente.

Gli eletti

Sono sei quelli di Fratelli d'Italia, il partito più votato: sicuri del posto i vicentini Elena Donazzan e Sergio Berlato, il veronese Daniele Polato, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e i bolognesi Stefano Cavedagna e Piergiacomo Sibiano. Quattro, invece, quelli del Partito Democratico: alle certezze date da Stefano Bonaccini, Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini si affianca l'incertezza di Alessandro Zan, che potrebbe optare per la circoscrizione del NordOvest lasciando così il posto ad Annalisa Corrado. Anche sul fronte Lega bisognerà aspettare la decisione del generale Roberto Vannacci: qualora scegliesse un'altra circoscrizione farebbe spazio a Paolo Borchia, che andrebbe così ad aggiungersi ad Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone. Stesso discorso anche per Avs - Alleanza Verdi Sinistra: Mimmo Luciano lascerà il posto alla vicentina Cristina Guarda? Qualora, infine, venissero confermati i seggi per MoVimento 5 Stelle e Südtiroler Volkspartei, ad aggiudicarseli sarebbero rispettivamente Sabrina Pignedoli ed Herbert Dorfmann.