Eletta miss mamma italiana gold 2020: premiate quattro padovane

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (la cui Finale si è svolta lo scorso 31 agosto ed ha visto trionfare la bella 39enne calabrese Anastasia Sole), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme in finale

Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno “Sunny Beach” il costume di “Miss Mamma Italiana”, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana Gold, Elisa Ceretti, 49 anni, educatrice, di Forlì, sposata da 18 anni con Cristian e mamma di Giulia e Linda, di 17 e 15 anni.

Alte fasce

“Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Cinzia Fabris, 50 anni, networker, di Cittadella, mamma di Justine e Michelle, di 26 e 22 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Romantica”, Letizia Ingrosso, 48 anni, direttore di struttura sanitaria, di Abano Terme, mamma di Francesco e Leonardo, di 22 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa”, Elena Cerchiaro, 49 anni, casalinga, di Noventa Padovana, mamma di Tommaso e Sebastiano, di 18 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top", Viviana Aldrigo, 55 anni, oss, di Este (Padova), mamma di Cristina di 28 anni.