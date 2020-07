Silvia Dell'Uomo eletta nel consiglio nazionale della Fimaa Confcommercio

Silvia Dell’Uomo, presidente di Fimaa Ascom Confcommercio Padova e vicepresidente dell’Ascom, è stata eletta nel Consiglio Nazionale della Federazione dei mediatori agenti d’affari, che comprende gli agenti immobiliari e i mediatori che fanno riferimento alla Fimaa, l’organizzazione che opera in seno a Confcommercio e che rappresenta oltre 12 mila imprese associate.

Il voto

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che ha confermato il varesino Santino Tavernapresidente nazionale dell’associazione per il quinquennio 2020-2025. «Sono contenta – ha detto Dell’Uomo al termine dell’assemblea – perché, con la mia elezione in consiglio, alla Fimaa Ascom di Padova viene riconosciuta l’importanza che merita in ambito nazionale. Il fatto poi di essere tra le uniche due donne elette, se da un lato mi conferma nella convinzione che l’Ascom di Padova è un’associazione all’avanguardia, dall’altro un po’ mi rammarica perché le donne, che pur sono presenti in quota importante nel mondo della mediazione d’affari e, soprattutto, nell’immobiliare, faticano ancora a raggiungere livelli di eccellenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il profilo

Titolare dell’agenzia immobiliare omonima, Dell’Uomo è anche consigliera della Camera di Commercio, istituzione nella quale ha pure ricoperto il ruolo di componente di giunta e di consigliera di Promex. «Al rischio della disintermediazione – ha concluso – i nostri associati rispondono con una crescita professionale che è la conseguenza diretta di una formazione costante che, anche durante il lockdown, non si è fermata ed anzi si è ulteriormente sviluppata nella convinzione che solo una professionalità alta è in grado di garantire il cliente».