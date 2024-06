Elezioni amministrative, ecco i nuovi sindaci dell'Alta Padovana: i risultati in tempo reale

Sono quindici i Comuni dell'Alta Padovana in cui le urne erano aperte non solo per le elezioni Europee, ma anche per votare i nuovi sindaci. Di seguito i risultati, con i Comuni in rigoroso ordine alfabetico.

Borgoricco

A Borgoricco, dove ha votato il 58,86% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Campo San Martino

A Campo San Martino, dove ha votato il 61,59% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Camposampiero

A Camposampiero, dove ha votato il 59,37% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Curtarolo

A Curtarolo, dove ha votato il 61,68% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Fontaniva

A Fontaniva, dove ha votato il 58,36% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Galliera Veneta

A Galliera Veneta, dove ha votato il 59,01% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Massanzago

A Massanzago, dove ha votato il 59,69% degli aventi diritto, è l'ex vicesindaco nonché assessore alla pubblica istruzione e al sociale Sabrina Schiavon, 54 anni, a succedere a Stefano Scattolin con la lista "Civica per Massanzago".

Piazzola sul Brenta

A Piazzola sul Brenta, dove ha votato il 63,74% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

San Giorgio delle Pertiche

A San Giorgio delle Pertiche, dove ha votato il 63,88% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

San Giorgio in Bosco

A San Giorgio in Bosco, dove ha votato il 64,71% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

San Pietro in Gu

A San Pietro in Gu, dove ha votato il 71,31% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Santa Giustina in Colle

A Santa Giustina in Colle, dove ha votato il 67,74% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Tombolo

A Tombolo, dove ha votato il 59,67% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Trebaseleghe

A Trebaseleghe, dove ha votato il 55,96% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Villa del Conte

A Villa del Conte, dove ha votato il 68,35% degli aventi diritto, secondo mandato per la 56enne Antonella Argenti, che rimane sindaco di Villa del Conte dopo essersi presentata alle elezioni con la "Lista Civica con Voi".