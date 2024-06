Elezioni, i nuovi sindaci della cintura urbana e della zona Colli Euganei: i risultati in tempo reale

Sono tredici i Comuni della cintura urbana e dell'area Colli Euganei in cui le urne erano aperte non solo per le elezioni Europee, ma anche per votare i nuovi sindaci. Di seguito i risultati, con i Comuni in rigoroso ordine alfabetico.

Arquà Petrarca

Ad Arquà Petrarca, dove ha votato il 70,8% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Battaglia Terme

A Battaglia Terme, dove ha votato il 62,41% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Cadoneghe

I risultati di Cadoneghe, dove ha votato il 65,91% degli aventi diritto, saranno disponibili a questo link.

Campodoro

A Campodoro, dove ha votato il 67,29% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Cervarese Santa Croce

A Cervarese Santa Croce, dove ha votato il 63,23% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Cinto Euganeo

A Cinto Euganeo, dove ha votato il 61,06% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Limena

A Limena, dove ha votato il 66,87% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Ponte San Nicolò

A Ponte San Nicolò, dove ha votato il 66,62% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Rubano

I risultati di Rubano, dove ha votato il 61% degli aventi diritto, saranno disponibili a questo link.

Saccolongo

A Saccolongo, dove ha votato il 61,13% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Selvazzano Dentro

I risultati di Selvazzano Dentro, dove ha votato il 62,27% degli aventi diritto, saranno disponibili a questo link.

Villafranca Padovana

A Villafranca Padovana, dove ha votato il 68,62% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO

Vo'

A Vo', dove ha votato il 62.07% degli aventi diritto SPOGLIO ANCORA IN CORSO