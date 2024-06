Elezioni, Dall'Aglio (Confartigianato Padova): «Opportunità per far sentire la nostra voce»

«Esercitare il diritto di voto è importante: le elezioni rappresentano un momento cruciale per la democrazia e un’opportunità per far sentire la voce delle imprese artigiane, pilastri fondamentali dell’economia del territorio»: con queste parole Gianluca Dall'Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova, invita gli associati ad andare a votare sabato 8 e domenica 9 giugno, in occasione delle consultazioni amministrative ed europee.

Confartigianato Imprese Padova ha recentemente delineato le priorità delle imprese artigiane in un documento disponibile sul sito Internet dell’associazione. Questo documento sintetizza le istanze e le aspettative degli artigiani padovani, proponendo una serie di interventi mirati a sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane e a favorire un contesto economico e sociale più favorevole. «Le elezioni amministrative ed europee - continua Dall'Aglio - rappresentano un’occasione importante per influenzare le decisioni politiche che impatteranno direttamente sul futuro delle nostre attività e del nostro territorio. Partecipare attivamente al voto significa contribuire alla costruzione di una governance locale e europea che tenga conto delle esigenze delle micro e piccole imprese, promuovendo politiche che favoriscano l’innovazione, la sostenibilità e la crescita economica».

Il documento redatto da Confartigianato Imprese Padova sottolinea diverse aree di intervento prioritario. La prima è rappresentata da una serie di misure che permettano ai Comuni di essere a misura di giovani. Tra i temi affrontati dall’associazione, ci sono la viabilità, la qualità della connessione Internet, una gestione efficiente della raccolta rifiuti, ulteriori interventi per il mantenimento e l’ampliamento delle infrastrutture urbane e servizi efficienti.