Sotto il Salone, colpo di scena: ipotesi ricorso da parte della lista sconfitta

La questione è un po' contorta, quindi meglio partire dalla notizia nuda e cruda: c'è il rischio che le elezioni del nuovo direttivo del Consorzio del Sotto il Salone debbano essere rifatte.

Elezioni

Prima un piccolo passo indietro, per la precisione a mercoledì 10 aprile, quando i consorziati del mercato coperto più antico del mondo, chiamati ad esprimere la propria preferenza, hanno scelto per 21 voti a 20 la lista guidata da Alberto Cisotto, titolare de La Bottega Veneta (specializzata in formaggi e salumi), che subentra a Paolo Martin quale nuovo presidente. A completare il direttivo la vicepresidente Annapaola Bonaguro di Da Duilio e i consiglieri Enrico Artusi del pastificio Artusi - De Bojo, Matteo Daniele di Puro Latte e Riccardo Zulian della Macelleria Borsetto Silvano. Una lotta all'ultima preferenza che ha visto perdere la cordata capitanata da Fulvia Furlanis di Pastasuta: gli altri membri al suo fianco erano Pietro Chemello della profumeria Padù, Mattia Michelotto dell'Antica Macelleria da Natale, Luca Ciccarelli del Salone Abruzzo e Luca Romagnoli della Locanda Peccatorum.

Ricorso?

Succede però che Fulvia Furlanis, dopo lo spoglio, fa notare come una consorziata non avrebbe secondo lei potuto votare in quanto non sarebbe la titolare del negozio in cui lavora. Un "cavillo" legale che la titolare di Pastasuta vorrebbe utilizzare a suo favore, al punto che avrebbe già chiesto ad un avvocato di preparare un ricorso, che annullerebbe così l'elezione della lista Cisotto. Per provare a tappare la falla Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova, ha cercato di far da paciere convocando una riunione tra i rappresentanti delle due liste, ma senza arrivare all'agognata fumata bianca. Che ne sarà, ora, del direttivo del Consorzio? Non resta che attendere la prossima puntata...