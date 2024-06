Le indicazioni di voto della Diocesi, Berno: «Chiesa e credenti non sono avulsi dal mondo»

«In questi giorni ho visto le reazioni piccate di molti esponenti politici circa il documento “Vota il Futuro!” proposto dalla Presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano. Forse chi commenta criticando i contenuti di questa riflessione non li ha letti attentamente? O forse leggendoli ha percepito alcune prese di posizione del proprio partito di appartenenza fortemente discordanti con le riflessioni proposte dal documento? Credo innanzitutto che le due sottolineature fulcro del documento che vogliamo qui ricordare siano molto logiche e in perfetta coerenza con il magistero sociale della Chiesa che ha il compito non solo di accompagnare la vita spirituale delle persone, ma anche di cercare di interpretare con discernimento quanto accade nel mondo, per cercare di fare le scelte che possono rappresentare il miglior bene possibile per la vita del nostro popolo e in questo caso dei popoli europei, con implicazioni anche in questa fase storica internazionali e planetarie». Sono le parole di Gianni Berno, capogruppo del Pd, che rispedisce al mittente le polemiche scatenate dal leghista Ubaldo Lonardi.

Il documento

«Non a caso il documento in premessa ricorda che molti dei creatori del progetto erano cattolici e diedero un contributo determinante nella definizione dei valori che stanno alla base dell’Unione Europea. Come la dignità della persona e la solidarietà comunitari. Le sfide globali richiedono oggi un ruolo centrale per l’Unione, in Europa e nel mondo. Pensiamo alle guerre alle porte di casa nostra, ai fenomeni migratori, ai cambiamenti climatici, alla trasformazione del lavoro dovuta all’informatizzazione e all’intelligenza artificiale». E da quei due criteri di discernimento che a quanto pare fanno venire il mal di pancia ad alcuni politici: «Votare partiti e persone che con chiarezza sostengono il progetto Europa, rispettoso dell’autonomia dei singoli Stati membri e insieme capace di scelte unitarie all’insegna dell’integrazione europea; non votare invece quanti non credono nell’Europa e la tollerano soltanto per interessi nazionali. - preferire gruppi parlamentari europei e persone che vogliono promuovere un’Europa fondata sui valori della dignità della persona, dell’accoglienza e dell’integrazione, della sussidiarietà, della solidarietà e dell’eguaglianza, della democrazia partecipata e della libertà, della salvaguardia del creato e di uno sviluppo integrale, della famiglia e della sacralità della vita».

La Chiesa

«Va ribadito ancora una volta che la Chiesa e tutti i credenti non sono soggetti avulsi dal mondo e dal contesto in cui vivono e operano, ma hanno invece il dovere di interpretare i tempi, la società e dare il loro fattivo contributo di idee e azioni per il bene comune - continua Berno - .Troppe volte si vorrebbe il sostegno silenzioso dei cattolici magari in forza di dichiarazioni formali sui valori che stanno loro a cuore o con la banale ostentazione di simboli religiosi esibiti per attrarre un consenso di “pancia”. Ogni volta che emergono riflessioni di livello che dovrebbero sollecitare tutta la politica a interrogarsi, la reazione di alcuni è la presa di distanza cercando di ricacciare la Chiesa e tutti i credenti in un angolo silenzioso, obbediente che non disturbi. Invece questo documento disturba eccome perché pone innanzitutto un tema di coerenza. Come si puo’ ad esempio chiedere il voto per l’Europa esibendo ovunque cartelli con slogan come “Piu’ Italia e Meno Europa”? Una contraddizione assoluta votare partiti che nel loro programma desiderano far regredire il cammino europeo che mai come in questi anni è stato determinante sia nella fase di emergenza sanitaria che nel rilancio dell’economia dei Paesi più colpiti nel post pandemia, In primis l’Italia che sta beneficiando di una quantità enorme di fondi del PNRR (non dimentichiamo che trattasi di fondi forniti dall’UE); eppure l’intero Governo ne sta abbondantemente fruendo e anche tutte le nostre città – Padova in modo particolare – stanno effettuando infrastrutture fondamentali con i suddetti fondi. E ancora ambiente, giustizia sociale, sanità, risposte ai fenomeni migratori. Che Europa vogliamo avere da domani? Credo che le riflessioni del documento facciano bene a tutti, in vista del voto di settimana prossima, credenti e non; e coloro che tanto si agitano contro chi con grande trasparenza mette in campo contenuti per valutare programmi dei partiti e dei vari candidati farebbero bene a fermarsi e senza gabbie ideologiche o di appartenenza, meditare e valutare queste riflessioni. Ho visto infine che la Difesa del Popolo (giornale diocesano) nel numero di questa settimana ha dato spazio a candidati di ogni appartenenza partitica e questo dimostra quanto le riflessioni proposte debbano valere per tutti in piena libertà di aderire o dissentire».