Elezioni Rsu, la Uil esulta: «Storico risultato, siamo il primo sindacato in Comune»

«Storico risultato per la Uil-Fpl, che si conferma il primo sindacato in Comune con 429 voti di lista (365 nel 2018) su 1174 votanti, ottenendo ben 10 (7 nel 2018) rappresentanti sindacali su 27 totali». Esulta Francesco Scarpelli, segretario provinciale Rsu Uil-Fpl, per come sono andate le elezioni delle Rsu per il suo sindacato.

Le elezioni

«Siamo presenti praticamente in ogni ambito, le preferenze dei singoli eletti ne è la testimonianza - continua - Abbiamo incrementato il numero delle donne, e questo ci rende orgogliosi. Questo risultato eccezionale è frutto di un lavoro di squadra, svolto negli ultimi quattro anni con passione, lealtà, coerenza e determinazione. L'operato della Uil-Fpl in Comune è stato sempre costante. In tempo di pandemia è stato fondamentale l'impegno in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si è contribuito positivamente per il benessere economico dei dipendenti, tant'è che con le altre organizzazioni sindacali di concerto con l'amministrazione abbiamo effettuato dei passaggi di categoria. In questi ultimi due anni è cambiato anche modo di fare sindacato, ad esempio per le assemblee inevitabilmente si è dovuto necessariamente ad operare on line, ma la nostra presenza fisica non è mai mancata. Un grande risultato, che ci sprona a fare sempre meglio nell'interesse dei colleghi. Per un concetto di unità sindacale, che non deve mai mancare, come sempre ci confronteremo con le altre organizzazioni al fine di tutelare l'interesse dei dipendenti, in termini di benessere lavorativo ed economico. Questo risultato straordinario - conclude - lo dedichiamo a Salvatore Livorno, un amico e un grande sindacalista, sono sicuro che anche lui da lassù starà festeggiando».