Ballottaggi, Stefani esulta: «Serie di successi per la Lega, sono orgoglioso»

«Ballottaggi alla grande per la Lega che porta a casa una serie di successi»: così Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, inizia ad analizzare il risultato dei ballottaggi delle elezioni amministrative in Veneto.

Alberto Stefani

Aggiunge Stefani: «A partire dalla grande vittoria del centrodestra nel capoluogo Rovigo, passando per Bassano dove la Lega era partita da sola in quella che sembrava una sfida impossibile, San Bonifacio, Noale, Portogruaro, arrivando a Monselice, con Giorgia Bedin la prima candidata ad essere lanciata, dove la Lega vince senza la coalizione. Congratulazioni anche a Mestriner (Scorze) e Longhi (Legnago). Risultato che dimostra la grande forza territoriale della Lega, in alcuni casi anche da soli contro tutti. Sono orgoglioso di questo movimento e felice».