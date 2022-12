Elezioni studentesche, Udu Padova riconfermata prima lista dell'ateneo

Il 6 e il 7 dicembre si sono tenute le elezioni universitarie per il rinnovo dei rappresentanti dell’Università di Padova. Un risultato storico per Udu Padova e la sinistra in università, che ottiene 14.646 voti in senato accademico, sbloccando ben tre senatori su quattro ed ottenendo il 65% delle preferenze.

Elezioni

Dichiara Domenico Amico, coordinatore dell’Udu Padova: «Siamo molto soddisfatti del risultato: un forte messaggio quello degli universitari che hanno deciso di sostenere un progetto chiaro di università: libera, aperta e democratica. Un messaggio rilevante anche considerando il governo in carica oggi. Gli studenti e le studentesse hanno premiato il nostro costante e quotidiano lavoro negli anni, confermandoci come prima e unica lista di sinistra negli organi maggiori e nelle scuole di ateneo. Siamo soddisfatti ma sentiamo anche una grande responsabilità, continueremo a lavorare ogni giorno forti del 65% dei voti, che rendono ancora più forte la nostra voce». Afferma Teresa Cozzi, neoeletta senatrice accademica: «Per noi questo è un risultato incredibile, ma frutto del lavoro degli ultimi anni. Come Udu Studenti Per ora vogliamo che le nostre richieste siano ascoltate dall'Ateneo e dalla Regione. 15mila voti in Senato Accademico significano solo una cosa: 7 appelli in tutte le Scuole e come minimo 5 a ingegneria e economia. Quasi 15mila studenti si sono sentiti rappresentati dalle nostre proposte e dai nostri progetti: ora vogliamo delle risposte coraggiose e puntuali da parte dell'Ateneo e della Regione».

Udu Padova

Aggiunge Francesca Pollero, neoeletta in consiglio di amministrazione dell'Esu di Padova: «Il lavoro della nostra associazione non si ferma a Padova: vogliamo la copertura totale delle borse di studio in tutto il Veneto, più fondi su residenze e mense, più investimenti sul diritto allo studio. Questa Regione vive dei suoi studenti, ma non può pensare di costringerli a vivere senza servizi a sostegno dell'esperienza universitaria. Da anni denunciamo i tagli dell'Assessora Donazzan in diritto allo studio, non possiamo più aspettare, è il momento di rimediare. Come Udu Studenti Per, inoltre, vogliamo lavorare sulla gratuità del sistema universitario, in stretta collaborazione con il Cnsy, spingeremo anche nel nostro ateneo perché siano nuovamente ridotte le tasse e perché sia messa una fine alla criminalizzazione dei fuori corso». Conclude Domenico Amico: «Un grazie a tutti e tutte coloro che ci hanno supportato e dato fiducia e a tutte le singole persone che hanno contribuito a rendere questo risultato possibile, partendo soprattutto dai 600 candidati che hanno scelto di partecipare attivamente a queste elezioni. Vogliamo ringraziare anche tutti gli studenti che hanno visto nel nostro progetto una risposta concreta ai problemi di questa Università, con i 500 rappresentanti neoeletti, siamo già al lavoro per un'università migliore, sempre dalla stessa parte».