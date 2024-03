Per la festa dell'albero di Legambiente arriva anche Elisa

Festa dell’Albero speciale a Padova. Grazie alla raccolta fondi Music for the Planet, promossa e sostenuta dalla famosa cantante Elisa in favore di Legambiente, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto europeo Life Terra, in questo weekend partirà la messa a dimora di oltre mille nuovi alberi in tutte le regioni italiane. Nuovi polmoni verdi nelle città italiane verranno creati grazie all’SMS solidale attivato in occasione dei concerti della straordinaria cantante nelle scorse festività natalizie. A dare il via agli eventi di messa a dimora, che continueranno anche nelle prossime settimane e si concluderanno nell’edizione autunnale di Festa dell’albero a novembre, sarà proprio Elisa Toffoli, insieme ai volontari e alle volontarie del Circolo Legambiente di Padova, alla Comunità di Sostegno all'Agricoltura “Save the zolla”, ai bambini di V elementare della scuola locale e ai cittadini che vorranno partecipare.

L'appuntamento

L'appuntamento è fissato per venerdì 22 marzo alle ore 10.30 in via Bainsizza 4 a Padova presso il Parco agricolo del Basso Isonzo per mettere a dimora i primi 65 arbusti e piante. Partecipano, tra gli altri, il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, l’Assessore Parchi e Agricoltura del Comune di Padova Antonio Bressa, Luigi Lazzaro e Sandro Ginestri, rispettivamente presidente Legambiente Veneto e vicepresidente di Legambiente Padova e il referente di Save the zolla Matteo Sandon.