Una donna alla guida dei macellai di Ascom Padova: è Elisabetta Ghion

Cambio della guardia epocale ai vertici della categoria dei macellai aderenti a Confcommercio Ascom Padova, che modifica integralmente la sua compagine di rappresentanza: ad Albano Beghin, storico rappresentante di categoria, succede per la prima volta un profilo femminile, ovvero Elisabetta Ghion, titolare di macelleria a Cadoneghe e attualmente fiduciaria dello stesso Comune, alla guida del gruppo per il prossimo quinquennio.

Elisabetta Ghion

Al suo fianco in qualità di vice Marco Franceschi, di Maserà. Verranno affiancati dai consiglieri Gabriele Beghin di Teolo (fratello di Albano) e William Garbin di Monselice. Nel corso della riunione è emersa la volontà di far convergere in modo deciso l’attenzione dei consumatori sull’alto grado di professionalità degli operatori del comparto: il nuovo consiglio è formato infatti da imprenditori che hanno saputo trasformare le loro attività in strutture organizzate che arricchiscono i contesti territoriali in cui sono inseriti. Afferma la neo presidente Ghion: «Abbiamo un obiettivo ambizioso come nuovo consiglio. I prossimi anni ci serviranno per consentire ai colleghi di acquisire nuovi spazi professionali, grazie anche al supporto che come associazione siamo in grado di fornire loro, per trasformare le botteghe in “boutique del gusto”, in grado di esaltare e valorizzare la loro secolare tradizione culturale e professionale».