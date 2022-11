Elrow, sei sanzioni al party in Fiera per violazione delle norme sulla somministrazione degli alcolici

La grande festa, ironizzando si potrebbe definire il "rave legalizzato", è terminata come previsto alle 4.30 del mattino, ma il mega party Elrow organizzato alla fiera di Padova ma discutere anche dopo. Qualche residente si è lamentato più per le condizioni in cui si sono ritrovati le strade, ad esempio coloro che abitano in via Rismondo, mentre gli Agenti delle Forze di Polizia per tutta la notte hanno monitorato lo svolgimento dell'evento.

Elrow

Per quanto riguarda il fronte sicurezza si sono resi necessari numerosi interventi di polizia giudiziaria legati in particolare agli stupefacenti. Sei giovani sono stati segnalati al prefetto perché trovati in possesso di sostanze illegali (cocaina, hashish, chetamina) ed un'altro è stato denunciato perché sorpreso dagli Agenti della Squadra Mobile mentre cedeva hashish in cambio di danaro. Le unità cinofile hanno recuperato altro stupefacente di cui i giovani si erano disfati per poter superare i controlli di accesso alla Fiera. (hashis, eroina, chetamina, ed extasy). Sono state più d'una le segnalazioni in merito a furti di monili in oro in danno delle giovani partecipanti alla festa e due soggetti con precedenti specifici in merito sono stati individuati, condotti in questura e denunciati.

Controlli

I controlli di Polizia Amministrativa svolti nei confronti dei punti di somministrazione hanno reso necessaria l'applicazione di sei sanzioni in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte per la somministrazione di alcolici per un importo complessivo di circa 7000 euro. Intenso anche il lavoro della Polizia Stradale che ha intercettato il flusso di uscita dalla festa controllando oltre 100 veicoli. Quattro patenti sono state ritirate per guida in stato di ebrezza e altre 38 violazioni al codice della strada sono state elevate anche a conducenti sorpresi ad usare lo smartphone alla guida. «L'evento - commentano dalla Questura - si è rivelato di elevata complessità gestionale per durata, tipologia di fruitori e numero elevato degli stessi (oltre 8000) nonché per la presenza di soggetti che hanno inteso avvantaggiarsi della circostanza per commettere reati, in particolare furti e cessione di stupefacenti».