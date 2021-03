Ema, Agenzia europea del farmaco: «AstraZeneca è sicuro ed efficace»

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha terminato la propria indagine su AstraZeneca senza trovare un nesso causale tra i casi di trombosi e l’utilizzo del suo vaccino contro il coronavirus: «I benefici - ha dichiarato in conferenza stampa da Amsterdam la direttrice Emer Cooke - sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi e non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi» Arriva dunque il via libera all’uso del preparato dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

AstraZeneca

Gli esperti dell’Agenzia hanno esaminato i dati dei circa 30 casi sospetti verificatisi in tutta Europa sugli oltre 5 milioni di somministrazioni del vaccino effettuate finora. Le analisi hanno tenuto in considerazione non solo le modalità e i tempi di somministrazione del vaccino di AstraZeneca, ma anche le condizioni di salute generali delle persone che avevano poi sviluppato problemi circolatori. I controlli dell'Agenzia non hanno rilevato anomalie e non hanno portato a riscontrare maggiori fattori di rischio e in generale sulle trombosi.