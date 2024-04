Via libera alle politiche sociali a sostegno delle famiglie in emergenza abitativa

«Le politiche sociali del Comune di Albignasego sono state pensate per proporre a famiglie e cittadini in difficoltà dei percorsi personalizzati di reinserimento alla vita sociale nell’obiettivo di rendere autonomi i cittadini, e non solo come puro assistenzialismo. Grazie al lavoro dei Servizi sociali e ai progetti pensati e approvati dall'amministrazione, siamo orgogliosi del lavoro fatto fin’ora e del numero di famiglie che siamo riusciti ad aiutare, anche dal punto di vista dell’emergenza abitativa». Parola del sindaco di Albignasego, Filippo Giacinti. Il Comune ribadisce il suo impegno nel garantire il diritto fondamentale all'abitare, collocando dei fondi a bilancio a supporto delle famiglie in difficoltà.

Le famiglie

Nel corso del 2023, sono state seguite sette famiglie in situazione di emergenza abitativa, fornendo loro soluzioni concrete: tre famiglie sono state ospitate in alloggi di proprietà comunale, mentre altre quattro hanno beneficiato di alloggi presi in affitto dal Comune stesso, tramite contratti a canone concordato. La previsione di spesa per l'anno in corso è stimata in 20 mila euro. In risposta al blocco dei fondi ministeriali destinati al supporto dei canoni di locazione, l'amministrazione comunale ha deciso di istituire una voce di bilancio apposita, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà sul territorio, aiutando questi cittadini a far fronte al pagamento di questi canoni. Nel corso del 2023, sono stati stanziati 15 mila euro e, compatibilmente con le risorse che saranno a disposizione, l’Amministrazione intende portare avanti anche nel 2024 tale sostegno alle famiglie.

I progetti

Inoltre, nel 2023, la Regione Veneto ha approvato un finanziamento finalizzato al sostegno delle persone in situazioni di fragilità abitativa. Questo intervento consente di erogare sostegni economici a favore dei nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, coprendo spese come canoni di locazione arretrati, mutui, spese condominiali e depositi cauzionali per alloggi in affitto. «Questi progetti – conclude il sindaco – sono stati istituiti per dare risposte sempre più adeguate e tangibili alle condizioni di fragilità, con supporti economici e offrendo sistemazioni provvisorie in alloggi di nostra proprietà. Concretizzando così gli obiettivi delle nostre politiche sociali, rendendo effettivi i supporti alle famiglie che da sole non riescono a assicurarsi il loro diritto all’abitare».