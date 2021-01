Emergenza lavoro: ad Albignasego 50 persone sono state aiutate nella ricerca di un impiego

A fronte dell’attuale emergenza sanitaria, alle persone disoccupate da tempo se ne sono aggiunte altre che hanno perso la propria occupazione in seguito alla crisi economica legata alla pandemia. Il Comune di Albignasego interviene in loro supporto con aiuti economici, per sostenere le spese domestiche e alimentari, ma altrettanto importante è impiegare le persone in qualche attività lavorativa utile, per dare loro dignità, affinché non si sentano oggetto passivo di interventi di natura meramente assistenzialista. L'azione dell'amministrazione non si esaurisce, infatti, in interventi di sostegno economico, ma si esplica anche nella realizzazione di progettualità volte a favorire il ricollocamento o la ricerca di un impiego nel mercato del lavoro di queste persone.

Disoccupazione

Importante si è rivelato il Servizio di Accompagnamento ricerca lavoro, operativo ad Albignasego dal 2016, dedicato a persone disoccupate seguite dai Servizi sociali comunali. Tale intervento si pone l'obiettivo di sostenere le persone in cerca di lavoro attraverso un percorso personalizzato, con l'affiancamento di un tutor esperto del settore. È un progetto che anno dopo anno ha prodotto risultati sempre migliori: nel 2020 sono state coinvolte complessivamente 25 persone. «L’intervento si sta rivelando di particolare interesse in questo particolare momento» commenta il sindaco Filippo Giacinti. «Persone che si sono trovate disoccupate a causa dell’emergenza sanitaria vi hanno aderito, cogliendo in esso uno strumento di aiuto per ricollocarsi nel mercato del lavoro».

Progetti

Altrettanto importanti si sono rivelati, poi, altri tre progetti di inserimento lavorativo. Nel 2020 si è concluso il terzo progetto di Lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva, facente capo alla Comunità Europea, a cui il Comune di Albignasego ha partecipato potendo così impiegare, per sei mesi, 15 cittadini residenti di età superiore ai 30 anni, disoccupati, privi della copertura degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici. Per sapere se proseguire il progetto anche nel 2021 si è in attesa di disposizioni regionali; in ogni caso il Comune ha stanziato nel bilancio 16.500 euro a titolo di cofinanziamento per l'opportunità di impiego di altre 15 persone (5 impiegati amministrativi e 10 operai). Un'altra azione dedicata a persone deboli o difficilmente collocabili nel mondo lavorativo è rappresentata dal progetto Reddito di Inclusione Attiva di Sostegno, promosso dalla Regione Veneto, grazie al quale 7 persone in carico ai Servizi sociali sono state inserite in realtà solidaristiche (associazioni, parrocchie) e, a fronte di un loro impegno come volontari, hanno ricevuto un contributo assistenziale di 300 euro mensili per sei mesi.

Reddito di inclusione

Nel 2020 è stato anche attivato il Reddito di Inclusione Attiva di Inserimento, con il coinvolgimento di una persona in carico ai Servizi sociali, che è stata inserita in attività lavorative di tirocinio e ha percepito un contributo mensile di 500 euro per sei mesi. Anche questa progettualità verrà proseguita nel 2021 con un cofinaziamento comunale di 6 mila euro. «Parallelamente» annuncia l’assessore Valentina Luise «sempre con l'obiettivo di incentivare le politiche a sostegno dell'occupazione, anche per il 2021 l'amministrazione promuoverà l’iniziativa dedicata a chi è alla ricerca di lavoro e che tanto successo ha riscosso negli anni scorsi: "albignasego@work4all", un’occasione per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel nostro Comune. L’iniziativa, che finora si è svolge nel primo weekend di maggio, vede il coinvolgimento di molte imprese che operano nel nostro territorio». Lo stanziamento a bilancio per questa manifestazione è di 7 mila euro.