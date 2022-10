Emergenza rifiuti Covid: Glow in campo per la riduzione della plastica

Ogni giorno, nel cestino dell’indifferenziato, vengono buttati 3,4 miliardi di mascherine usa e getta (fonte Rinnovabili.it). I guanti che vengono utilizzati in tutto il mondo, in un solo mese, sono 65 miliardi. Quella dei “rifiuti Covid” è diventata un’emergenza ecologica fin dai primi mesi della pandemia. Solo nel 2020, le mascherine disperse nell’ambiente sono state 1,65 miliardi. E un singolo dispositivo di protezione individuale che finisce in mare rilascia oltre 170mila microfibre plastiche al giorno.

Numeri

L’inquinamento determinato dalla presenza di rifiuti praticamente ovunque, rischia letteralmente di distruggere il Pianeta. La quantità di rifiuti che un mondo sempre più popolato produce ogni anno è pari a oltre 2 miliardi di tonnellate. Un numero enorme, che dovrebbe crescere del 70% entro il 2050. E da diversi anni, il fenomeno ha un simbolo ben preciso: la plastica. L'Ocse stima che ci siano 30 milioni di tonnellate di plastica nei mari, e altri 109 milioni di tonnellate nei fiumi, che continueranno a essere scaricata negli oceani per decenni.

Rifiuti Covid

In questo contesto, il tema dei rifiuti Covid diventa un’emergenza assoluta: il fenomeno della produzione di rifiuti ha assunto dimensioni ancora maggiori, proprio in conseguenza della necessità di gettare la parte di packaging restante dei dispositivi di protezione: mascherine, e flaconi di prodotto disinfettante. In questo scenario, l’attività di aziende virtuose che adottano la sostenibilità come punto di riferimento acquista un valore enorme. È il caso di HT Plasma, startup esempio significativo nel panorama delle aziende plastic-free, che ha realizzato e prodotto Glow, il nuovo dispositivo per igienizzare le mani, che garantisce un’efficacia fino al 99,9%, destinato a cambiare l’approccio ai dpi nella lotta al Covid-19, e a molte altre possibili infezioni, e il cui processo di produzione ha puntato alla riduzione dei materiali di scarto.

HT Plasma è un’azienda plastic-free

Implementare una strategia di riduzione dei rifiuti di plastica nelle aziende è un ottimo modo per ridurre l’impatto ambientale. I rifiuti di plastica sono uno dei maggiori problemi che il nostro pianeta si trova ad affrontare oggi, ed è importante che tutti facciano la propria parte per contribuire a ridurre il danno. Le aziende hanno un ruolo importante da svolgere nella riduzione dei rifiuti di plastica, in quanto sono responsabili fino al 50% di tutti i rifiuti di plastica generati. Efficacia, innovazione e sostenibilità sono le tre parole d’ordine che accompagnano questo dispositivo assolutamente unico: Glow non prevede costi per materiali consumabili o manutenzione ordinaria, è costruito con materiali riciclabili al 100% e, con un bassissimo consumo elettrico, è il primo dispositivo a zero sprechi in grado di garantire una un’igienizzazione efficace e certificata.