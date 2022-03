Emergenza Ucraina, il Prefetto: «I Cas per accogliere i profughi»

«Preoccupiamoci di dar loro un tetto e pasti caldi, in un secondo step affronteremo le altre problematiche», questo in sintesi il pensiero del Prefetto Grassi che ha ricevuto alcuni, gli altri li riceverà giovedì, per dar loro quelle che sono le indicazioni in questa fase di emergenza vista la situazione in Ucraina.

Indicazioni

L'incontro è cominciato alle 17 e 45 di martedì 15 marzo, nella sala consiliare della Provincia di Padova. Prefetto che ha dato come indicazione per i vari comuni, di fare riferimento ai Cas per quanto riguarda l'accoglienza. Solo se completi o assenti allora si opta per la seconda soluzione, la sistemazione in case private messe a disposizione dai cittadini. Intanto il Prefetto Grassi ha anticipato che mercoledì 15 marzo incontrerà Caritas e realtà del Terzo Settore, mentre giovedì prossimo incontrerà gli altri sindaci.