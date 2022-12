«Emilio Pegoraro, si spegne a 101 anni un baluardo di democrazia e agricoltura»

È mancato oggi, domenica 18 dicembre, Emilio Pegoraro, 101 anni, già presidente di Cia Padova e Cia Veneto (oltre che componente della Direzione nazionale).

Nato a Fontaniva il 19 ottobre del 1921, è stato deputato dal 1972 al 1976 e senatore dal 1968 al 1972 e dal 1976 al 1979: durante la sua attività politica è stato promotore di diversi disegni di legge, avendo sempre come fine ultimo, precisa Cia Padova, il bene comune. Ha fattivamente contribuito all’approvazione della normativa che ha disposto l’eliminazione dei livelli, della decima e del quartese, e della numero 203 del 1982, che ha cancellato la mezzadria, regolamentando i nuovi contratti agrari. Fra gli altri incarichi, per quindici anni è stato presidente nazionale dell’Anp, l’associazione dei pensionati Cia. Ha speso l’intera sua esistenza a difesa dei valori della democrazia e dell’agricoltura. Al termine della sua lunga carriera, è stato nominato presidente onorario di Cia Padova e di Anp Cia Padova. «Perdiamo un uomo di altissimo spessore - commenta il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini – Ora starà a noi portare avanti la sua preziosa eredità, Ci stringiamo attorno alla sua amata famiglia – aggiunge - A Emilio Pegoraro va il nostro più profondo ringraziamento: è ad illustri personalità come la sua che dobbiamo la rinascita del nostro Paese nel periodo del secondo dopoguerra».