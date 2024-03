La 91enne primatista mondiale dei 60 e 200 metri premiata dal Comune

L’assessore allo sport Diego Bonavina ha consegnato a Emma Mazzenga, primatista mondiale sui 60 e sui 200 metri, categoria W90 (cioè atleti con più di 90 anni) una targa ricordo come riconoscimento da parte dell’ Amministrazione Comunale e di tutta la città. Alla breve cerimonia ha partecipato anche il consigliere comunale Luigi Tarzia in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale. “Emma con questi record è oramai una celebrità della nostra città - ha scherzato, ma non troppo l’assessore Diego Bonavina- sono felice di poterle consegnare questo riconoscimento. Lei è la migliore testimone che lo sport fa bene e allunga la vita”

Le parole di Emma

“In effetti sono stata sorpresa da questa notorietà che non mi aspettavo proprio – ha spiegato Emma Mazzenga- vi ringrazio tutti per questa targa e per l’affetto che mi dimostrate. Io avevo iniziato all’Università a fare sport, prima basket e poi atletica. Dopo la laurea, tra la famiglia e l’impegno come insegnante avevo smesso, ma poi nel 1986 ho ripreso, già come master e da allora non ho più smesso. Adesso ci saranno gli europei in Polonia. Poi toccherà alla stagione estiva: ad agosto ci saranno i campionati mondiali in Svezia”.

Tarzia

“A nome di tutto il Consiglio Comunale e del presidente Antonio Foresta faccio i miei complimenti a questa straordinaria atleta – ha sottolineato il consigliere Luigi Tarzia- ci piacerebbe averla un giorno ospite in Consiglio Comunale”.

Bio

Emma Mazzenga (classe 1933) ha stabilito i due record mondiali per la categoria W90, ad Ancona, durante i Campionati Italiani Master Indoor. Dopo il clamore mediatico suscitato dal suo record del mondo del 14 gennaio scorso a Padova (200 metri in 54.47 - Emma ha corso i 60 metri in 14"73 migliorando il precedente primato dei 15"14 della canadese Olga Kolteko stabilito nel 2010), e il primato europeo di 16"14 della rumena Elena Pagu. Sui 200 metri, è riuscita a migliorare il suo stesso primato mondiale di quasi 3 secondi, fermando il cronometro sul tempo di 51"63. Ricordiamo che Emma aveva ripreso gli allenamenti di corsa lo scorso dicembre, dopo 4 mesi di stop per una frattura. Ma questi risultati la stanno avvicinando allo stato di forma di un anno fa, quando corse al coperto i 200 in 48"98 e i 60 in 13"96, attuali primati italiani SF90 ma non validi a livello internazionale in quanto ha compiuto 90 anni il 1 agosto 2023. Tesserata per l'Atletica Insieme Verona, Mazzenga vive da sola alla Guizza in un appartamento al terzo piano senza ascensore. Svolge gli allenamenti nei due principali impianti dell’atletica, padovani in inverno al Palaindoor e d’estate al Colbachini.