Pontevigodarzere, un enorme parco da 16 mila metri al capolinea del tram

Quasi 16.000 metri quadri di verde a servizio del quartiere nei pressi del capolinea del tram nella zona confinante alla cosiddetta "area Idrotermici, che verranno realizzati nel 2023. L’operazione è possibile grazie a una permuta: il Comune darà ai privati circa mille metri quadri che non verranno edificati dall’altra parte del capolinea, tra via Telemaco Signorini e via Benato, in cambio di quasi 16.000 metri per una nuova area verde, sui quali incombevano 19.000 metri cubi di cemento.

I fatti

La situazione di partenza era una riproposizione del vecchio Piruea (Programma integrato di riqualificazione urbanistica) Morandi che prevedeva la possibilità di realizzare circa 25.000 mq sull’area privata (che è la maggior parte della zona). L’amministrazione ha deciso di concedere solo 1000 metri che non verranno edificati e nella trattativa coi privati li ha convinti a realizzare solo 4000 mc (una piccola palazzina). In questo modo si potrà realizzare anche il piccolo giardino richiesto dai residenti tra via Telemaco Signorini e via Benato.

La riqualificazione

Dopo una prima azione di pulizia dell’area degradata, nelle prossime settimane verrà realizzata l’illuminazione, verrà seminata l’erba, verranno piantati gli alberi e installate delle panchine. Il grande parco tra l’autostrada e il capolinea verrà invece sistemato e realizzato nel 2023.

Ragona e Gallani

«Abbiamo molto a cuore l’area di Pontevigodarzere e abbiamo accolto le istanze dei residenti - dice Andrea Ragona, assessore all’urbanistica - ma abbiamo voluto comunque mantenere l’idea della permuta di una piccola parte dell’area, circa 1000 mq (che rimarrà inedificabile, ndr) per averne 16000 a 100 metri di distanza. In questo modo Pontevigodarzere avrà non una ma due nuove aree verdi, una più piccola realizzata nelle prossime settimane, dedicata alla sosta magari per gli anziani, e una molto grande dove il prossimo anno potremmo realizzare il parco, dove incombevano 19.000 mc di edificazione. Abbiamo rimesso recentemente in moto la rigenerazione dell’area Pilli, ora queste due nuove aree verdi, Pontevigodarzere è una parte delle città che subirà nel prossimo periodo importanti cambiamenti. Un ringraziamento particolare va ai cittadini che si sono impegnati per migliorare la vivibilità del loro quartiere». «Tutta l'area era abbandonata da anni, e ora arriveranno 16.000 mq di verde, oltre al giardino su cui i residenti avevano posto l'attenzione - aggiunge l'assessora al verde, Chiara Gallani - .Come amministrazione abbiamo il dovere di partire dalle richieste e guardare il complessivo, in questo caso grandi spazi abbandonati e coperti da diritti edificatori, con l'obiettivo di migliorare ancora di più, per la salute di tutti, per salvaguardare tutto il territorio».