Scuola Edile di Padova, il nuovo presidente è Enrico Fabris

Enrico Maria Fabris è il nuovo presidente della Scuola Edile di Padova: sarà affiancato da Luca Finotti, nel ruolo di vicepresidente.

Enrico Fabris

L’offerta scolastica di alta qualità, con particolare attenzione a salute e sicurezza nei cantieri, e la crescita del numero dei ragazzi in formazione, sono alcuni dei fondamenti del mandato del nuovo presidente. «Il mondo delle costruzioni - spiega il presidente Fabris - è alla costante ricerca di personale qualificato e specializzato. Per questo motivo, la Scuola Edile di Padova è impegnata nel formare giovani professionisti, altamente preparati. Attraverso i nostri corsi, lo studente acquisisce le competenze e le qualifiche necessarie per lavorare in diversi ambiti del settore edile: proponiamo un percorso formativo che trasferisce agli allievi professionalità e preparazione all’avanguardia. La nostra scuola, infatti, offre strumenti di ottimo livello e insegnanti molto preparati. Un percorso che valorizza le competenze e le risorse del territorio, con la possibilità di sviluppare attività volte alla crescita e all’innovazione del settore. La mission della scuola è “imparare facendo”, ovvero dedicare una parte delle ore alle lezioni di laboratorio e all’apprendimento tecnico».

Sicurezza

Quello della sicurezza è uno dei temi più importanti affrontati all’interno della Scuola Edile per preparare gli studenti al mondo del lavoro. «La nostra scuola - commenta Luca Finotti - è la casa della sicurezza, nasce infatti per fare e dare assistenza e sicurezza in un settore che ha un alto numero di infortuni sul lavoro. È importante seminare le basi comportamentali con formazione continua e costante, non solo per chi sta imparando, ma anche per chi è già professionista del settore. La cultura della salute e della sicurezza sul lavoro devono essere un valore aggiunto per i lavoratori e le imprese, non esclusivamente un obbligo».