Associazione nazionale presidi, Enrico Ghion confermato alla guida della sezione padovana

L'attesa conferma è arrivata: Enrico Ghion, dirigente scolastico del liceo artistico "Pietro Selvatico" di Padova, rimarrà alla guida della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi, che conta attualmente 104 iscritti. Insieme a lui sono stati eletti i sette delegati al prossimo Congresso regionale, che si terrà a Padova dal 16 al 17 febbraio, e i due delegati al 13esimo Congresso nazionale, che si terrà a Roma dal 5 al 7 aprile 2024. Eletto inoltre quale referente provinciale delle alte professionalità docenti il professor Luigi Leo, docente in servizio presso l’Istituto comprensivo di Albignasego.

Enrico Ghion, nel ringraziare per la conferma del suo incarico nel prossimo quadriennio ha espresso le priorità del suo mandato: «Ritengo importante sottolineare il grandissimo impegno che i Dirigenti scolastici con i docenti collaboratori delle Alte professionalità e i collegi dei docenti stanno profondendo per il rinnovamento delle comunità scolastiche. I cambiamenti in atto e la gestione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono infatti ai Dirigenti un’ assunzione di grande e gravosa responsabilità di fronte a studenti e famiglie, spesso in mancanza di personale qualificato nel settore amministrativo. Si richiede all’Associazione Nazionale Presidi, che ben supporta i dirigenti sul piano della formazione, di farsi carico a livello nazionale delle criticità presenti nel lavoro dirigenziale. A livello locale l’Anp ribadisce l’esigenza di una maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica, e di una più convinta considerazione del lavoro delle scuole da parte delle altre istituzioni pubbliche e del decisore politico».