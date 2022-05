Entra in funzione la rotonda per rendere più sicura via Manzoni

E' entrata in funzione la rotonda in via Manzoni. L'area è stata completamente bonificata e dopo alcuni giorni di prova, il flusso del traffico sembra scorrere bene. Per completare il progetto, verranno spostati circa 30 posti auto oggi a ridosso delle mura, nella piazzetta dell'ex distributore. Poi partirà un secondo stralcio che riguarderà invece Pontecorvo, a poche centinaia di metri da via Manzoni. Il progetto prevede di ricavare un’area pedonale dal lato di via Bartolomeo D’Alvino, che costeggia Parco Treves.