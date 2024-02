Eric Pasqualon è il nuovo vicepresidente Anci Veneto

l presidente di Anci Veneto, Mario Conte, ha nominato Eric Pasqualon quale nuovo componente dell’Ufficio di Presidenza. Il nuovo vicepresidente surroga così la mancanza di Alessandro Bolis, scomparso nel 2021, già sindaco di Carmignano di Brenta (PD) del quale lo stesso Pasqualon era vicesindaco e ora primo cittadino. Pasqualon dunque va ad affiancarci nell’ufficio di presidenza a Mario Conte e le due vicepresidenti, la vicepresidente vicaria Maria Rosa Pavanello e la vicepresidente Elisa Venturini.

Eric Pasqualon ha maturato la sua esperienza amministrativa nel comune di Carmignano di Brenta (PD), dove è stato vicesindaco dal 2014 al 2019, con le deleghe alle Politiche sociali, Politiche culturali, Pubblica istruzione e Giovani. Nel 2019 un nuovo mandato da vicesindaco. Poi a partire da febbraio 2021, dopo la scomparsa del primo cittadino Bolis, assume l’incarico di sindaco “reggente” con diverse deleghe, tra cui Edilizia scolastica, Edilizia privata, Urbanistica, Bilancio, Ambiente. Il 4 ottobre 2021 Pasqualon viene eletto sindaco di Carmignano di Brenta, dove tuttora è primo cittadino.

«I migliori auguri di buon lavoro al collega Eric Pasqualon – dichiara Mario Conte, presidente di Anci Veneto – una persona valida e un ottimo amministratore locale con cui potremo lavorare bene nell’interesse di tutti i Comuni del Veneto».

«Ringrazio il presidente Conte per la nomina e accetto con grande entusiasmo questo incarico, consapevole delle responsabilità che comporta e determinato a contribuire al lavoro dell’associazione – dichiara Pasqualon – credo fortemente nella collaborazione e nell’importanza di creare rete tra amministratori per portare avanti gli obiettivi e i valori di Anci».

Il senatore Udc Antonio De Poli ha fatto immediatamente arrivare un augurio di buon lavoro: «Congratulazioni al nuovo vicepresidente regionale Anci Veneto, Eric Pasqualon Sindaco di Carmignano di Brenta. Ringrazio il presidente Anci Veneto, Mario Conte, per la fiducia che ha riposto in Pasqualon. La sua nomina rappresenta una buona notizia per tutta la comunità padovana e veneta e, in modo particolare, per Carmignano di Brenta che, da oggi, con questo prestigioso incarico, avrà in lui un solido punto di riferimento. Si tratta di un traguardo importante che riconosce la bontà del lavoro di un giovane amministratore preparato e capace. A Pasqualon rivolgo i miei più sinceri e affettuosi auguri di buon lavoro».