“Gli eroi di monte Piana”, conferenza a Villa Obizzi

La Sala Storica Alpini di Albignasego segnala l?evento organizzato per il 18 febbraio.

Esso rappresenta la ripresa dell?attività di divulgazione culturale sul territorio per il 2022. La conferenza in sarà tenuta da Enrico Varagnolo, ingegnere veneziano con la passione per gli eventi bellici della Grande Guerra, con particolare predilezione per il fronte dolomitico.

Enrico è persona preparata con un ottima capacità espositiva ed in grado di catturare l?attenzione e l?interesse di quanti converranno e parteciperanno alla serata.

Appuntamento alla sala Verdi di villa Obizzi venerdì 18 febbraio alle 20.45.

Attenzione alle indicazioni da seguire dettate dalle normative vigenti in termini di protocollo di contenimento COVID-19:

l?accesso alla Sala sarà contingentato e di conseguenza i posti disponibili saranno limitati. È richiesta la prenotazione da effettuarsi alla Biblioteca Comunale o chiamando ai seguenti numeri: 049-8042229 / 327-0172446.

Obbligo di Super Green Pass e mascherina FFP2.

L?evento gode del Patrocinio del Comune di Albignasego, dell?Associazione Nazionale Alpini - Sez. di Padova e Gruppo di Albignasego e dell?Associazione Storica Cime e Trincee. Grazie per l?attenzione, Vi aspettiamo numerosi!

Info web

https://www.salastoricaalbignasego.it/