«Esalazioni di gas nello stabilimento di Poste italiane di Padova»: la denuncia di Slc Cigl

«È successo mercoledì, nello stabilimento di Poste italiane a Padova in via della Ricerca Scientifica: un’errata manovra della ditta esterna che sta eseguendo dei lavori sul tetto dello stabilimento, ha fatto sì che esalazioni di gas entrassero nel sistema di ricircolo del condizionamento dell'aria, provocando malesseri ai lavoratori. L’intervento immediato del direttore di produzione, che ha fatto allontanare dai reparti il personale areando i locali, ha scongiurato ulteriori conseguenze ai lavoratori, resta tuttavia il problema della sicurezza che, è evidente, non è affatto garantita»: così la Slc Cigl denuncia quanto accaduto mercoledì 7 febbraio al centro meccanizzato di smistamento di Poste Italiane a Padova.

Sicurezza

Commenta a tal proposito Lucio Costantin, coordinatore regionale Slc Cgil degli Stabilimenti del Veneto: «Ancora una volta questa direzione si è dimostrata impreparata a gestire i rischi che accadono in questo centro di smistamento, un centro che sta per essere investito da un totale cambiamento, dovuto alla sostituzione dei vecchi impianti di smistamento per centinaia di migliaia di euro e dall'accentramento delle ripartizioni che richiederanno interventi edilizi. Come abbiamo più volte segnalato, la sicurezza su questo centro non è considerata, anzi, è vista di intralcio: nostre sono le denunce sulla mancanza di sicurezza delle banchine di carico/scarico di Arrivi e Partenze, con transpallet che ancora oggi interferiscono con il personale transitante costituendo un grave rischio di investimento. Abbiamo denunciato nel recente passato il mancato rispetto delle normative aziendali in tema di sicurezza degli accessi e del sovraffollamento di determinate aree di lavorazione, prive di idonee vie di fuga. Mancata igiene dei locali, microclima estivo/invernale inidoneo, disagi continui da sforzi di MMC a causa di PDL scarsamente ergonomiche, sono temi all'ordine del giorno di cui siamo costantemente chiamati ad intervenire».

Slc Cigl

Conclude Constantin: «L'episodio accaduto mercoledì dimostra il mancato controllo sull'operato di ditte esterne, allo stesso modo dell’intervento sul piazzale del parcheggio per l'installazione di sonde geotermiche, dove si sono viste gru con carichi sospesi sopra le auto del personale in orario di cambio turno. Consideriamo quindi inadeguata questa gestione del centro sotto tutti i punti di vista, dalla sicurezza e salute dei lavoratori alla gestione delle risorse umane, fino alla dovuta comunicazione alle rappresentanze aziendali ( RLS/RSU ) di interventi che riguardano i lavoratori».