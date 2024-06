Oltre 7000 studenti padovani alla maturità: ecco tutte le tracce per i diplomandi

Iniziano gli esami di maturità dell'anno scolastico 2023/2024, con Ungaretti, Pirandello e Levi Montalcini fra le tracce. Eccole, tutte le tracce del tema di italiano in diretta su Today.it. Sono 526.317 i maturandi in tutta Italia: 266.057 nei licei, 172.504 negli istituti tecnici e 87.756 nei professionali. Il 94.4% degli studenti dell'ultimo anno delle superiori sono stati ammessi all'esame di Stato. Le commissioni sono in tutto 14.072, per un totale di 28.038 classi. Buona prima prova di maturità a tutti. A Padova sono 7259 i maturandi

