Esami di maturità e di terza media: l’augurio di Uil Veneto: «Non dimenticate un po' di leggerezza»

«Siete pronti? Forza ragazze, forza ragazzi, ora tocca a voi. Tra pochi giorni cominciano gli esami di terza media e di maturità. Ricordatevi che il traguardo e’ vicino e sara’ il frutto del vostro impegno e lavoro svolti in un anno intero. Noi crediamo in voi, siete il nostro futuro. In bocca al lupo» lo scrive Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto, sulle sue pagine social rivolgendosi ai ragazzi che dovranno affrontare gli esami.