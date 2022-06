Notte prima degli esami, commissioni a caccia di presidenti non contagiati

Domani 22 giugno iniziano gli esami di maturità e il Covid rischia di non essere solo una delle tracce possibili. Durante la formazione delle commissioni, infatti, diversi presidenti prescelti hanno inviato un certificato medico perché positivi al coronavirus. Ora l'ufficio scolastico provinciale sta provvedendo a sostituirne almeno tre che già hanno comunicato di non poter presiedere agli esami. In tutto le commissioni sono 173 per 7135 studenti tra Padova e provincia, guidate da un presidente che arriva da un'altra scuola. Una maturità sulla quale pesano da un lato il gran caldo di questi giorni (che renderà non facile l'impegno degli studenti, dei commissari e dei presidenti) e i contagi da Covid che stanno nuovamente crescendo. I maturandi provenienti dai licei sono 3.443 (pari alla percentuale del 47%); gli studenti dei tecnici sono 2.907 (39.7%) e quelli dei professionali 965 (13%).

Le regole

La prima prova scritta avrà la durata massima di sei ore. Le tracce saranno sette e saranno distribuite in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e attualità. La seconda prova scritta sarà latino nei Licei classici, matematica in quelli Scientifici e diversa rispetto agli indirizzi dei singoli istituti. Ad esempio negli Itc sarà economia aziendale. Subito dopo si passerà alla correzione degli elaborati e, solo successivamente, i candidati sosterranno il colloquio interdisciplinare. Tre giorni fa, con la circolare del ministero dell'Istruzione firmata dal capo dipartimento Jacopo Greco, è stato sciolto il dubbio "mascherina sì - mascherina no": essa diventa solo "raccomandata", ma non obbligatoria. In pratica è consigliata per motivi di precauzione sanitaria, ma gli studenti possono anche decidere di non indossarla e affrontare le due prove scritte a volto scoperto, mentre, il colloquio si terrà ovunque senza mascherina