Università ed esami, Udu: «Sessione nel caos e troppa discrezionalità ai singoli docenti»

«Unipd passa da essere l'università che meglio ha risposto all'emergenza Covid nel 2020 a dimenticarsi completamente delle complicazioni dovute alla pandemia». Non usano mezzi termini gli Studenti per - Udu Padova, che criticano aspramente le decisioni prese dall'ateneo patavino riguardo all'imminente sessione di esami.

Studenti per Udu

Studenti per Udu denuncia infatti come «da lunedì 17, con l'inizio della nuova sessione d'esami, gli studenti che vivono con soggetti fragili (vaccinati) e gli studenti fuori sede, nonostante il picco di contagi sia previsto proprio per la fine di questo mese, non potranno più richiedere gli esami online. E mentre la Regione Veneto discute di entrare in zona arancione, la rettrice Daniela Mapelli non si preoccupa delle richieste degli studenti». Afferma Domenico Amico, coordinatore di Udu Padova, prima lista di ateneo: «La sessione è nel completo caos. La Rettrice ha rifiutato ogni tipo di confronto con le rappresentanze studentesche e il risultato è noto a tutti: tanti docenti, contrariamente a quanto deciso dalla Rettrice, hanno riconosciuto le difficoltà del periodo e stanno andando contro le linee guida comunicate con ritardo dalla governance, garantendo gli esami online a tutti gli studenti che si trovino in difficoltà, per il covid o per le distanze». Aggiunge Alessia Conti, rappresentante Udu in Senato Accademico: «La condizione che ci ha consegnato la Rettrice per questa sessione è di totale disparità: dipartimenti completamente online, altri interamente in presenza, altri ancora misti. È chiaro che il timore della Rettrice di prendere una posizione netta nei confronti dei docenti stia causando solo più disuguaglianze per gli studenti. E mentre Verona e Trento garantiscono gli esami a distanza per gli studenti fuori sede, Padova li nega con la più totale noncuranza delle istanze studentesche». Conclude Domenico Amico: «Con un confronto, che abbiamo ripetutamente cercato - invano - la Rettrice avrebbe potuto prevenire questa situazione. Sfuggire al confronto diretto con gli studenti, renderà più complessa la gestione dell'ateneo in un momento così delicato." Nel frattempo, conclude Domenico Amico, "Noi restiamo aperti e disponibili per risolvere le problematiche, insieme».

Casi emblematici

Studenti per Udu svela inoltre alcuni casi emblematici: «A contattarci sono stati centinaia di studenti: due studentesse sarde per esempio si sono rivolte a noi perché i loro esami sono stati definiti in modalità telematica a distanza di un paio di giorni dall'esame, per cui avevano già acquistato i loro biglietti aereo. Chi le rimborserà? E ancora: uno studente vive a 300 km da Padova e vive con il nonno, gravemente malato e vaccinato, vorrebbe poter vivere l'università in presenza ma in questo momento le circostanze non glielo permettono. Lui non ha garanzie sugli esami online, ma non vuole rischiare di contagiarsi e portare a casa il virus. Quali sono le tutele per lui? Ancora: una studentessa e la sua ricerca di alloggio. Viene dalla Calabria e si è ritrovata a spendere centinaia di euro già ad Ottobre, quando sono iniziate le lezioni e non ha trovato una stanza. Dopo qualche settimana, ha dovuto lasciare Padova: i suoi genitori non potevano più sostenere le spese. Per questo ha seguito l'intero semestre da remoto e ora si ritrova obbligata a spendere ancora centinaia di euro per stare a Padova durante la sessione».