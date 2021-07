Alpini e avieri si esercitano insieme per le operazioni in elicottero

Addestramento congiunto sui Colli Euganei di avieri e alpini. Oggi 14 luglio a Rocca Pendice di Teolo, il 15° stormo dell'Aeronautica militare di Cervia e il Soccorso alpino XI Zona Prealpi Venete (che comprende le Stazioni di Padova, Arsiero, Asiago, Recoaro-Valdagno, Schio e Verona) si sono esercitate insieme.

L'esercitazione

Al centro dell'esercitazione le manovre previste con l'elicottero nell'ambito Sar, Search and Rescue, in ambiente ostile. Dopo un briefing introduttivo con l'equipaggio, i soccorritori - una ventina tra i quali tecnici di elisoccorso, tecnici di Soccorso alpino, personale sanitario e l'unità cinofila di Padova - si sono suddivisi in squadre per essere imbarcate al Campo di calcio di Teolo, elitrasportati e sbarcati con il verricello in tre diversi scenari operativi: Monte Grande, Monte Pirio, Monte Orsara. Dopo l'attività sul posto, le squadre sono state recuperate e riaccompagnate alla base. Presenti il sindaco di Galzignano e presidente del Parco dei Colli Euganei, il maresciallo capo della Stazione dei Carabinieri di Teolo Luca Giannace, Aldo Paccoia per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Bruno Fontò e Francesco Nardone, passato e attuale referente per il Soccorso alpino e speleologico Veneto nei rapporti con l'Aeronautica. Ringraziamo per la disponibilità il sindaco di Teolo Moreno Valdisolo.