Esodo estivo, incrementata la vigilanza su strade e autostrade

Incrementato il servizio di controllo e di vigilanza in vista di quello che viene definito esodo estivo, soprattutto nei tratti dove è previsto un maggior flusso di traffico. Per evitare possibili ingorghi su strade e autostrade tutti gli enti che li hanno in gestione hanno sospeso cantieri e lavori. Incrementato anche il servizio di sorveglianza.

Cav prevede traffico intenso, per tutta la giornata di questo che è il primo week end di esodo estivo. L’aumento del traffico si è visto già a partire da inizio settimana, poi, mercoledì e giovedì, si sono già superati i 250.000 transiti giornalieri. Qualche rallentamento potrebbe formarsi fra Padova Est e il Bivio con la A57 a Dolo e in uscita alla barriera di Venezia-Mestre verso la tangenziale di Mestre. Domenica 30 e lunedì 31 luglio, in direzione Milano, ancora traffico sostenuto con bollino giallo per i rientri.

La conferma che sono giorni di passione per chi si mette in viaggio arriva anche da Anas che segnala il divieto di transito dei mezzi pesanti per oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Non solo le autostrade, infatti, saranno prese d’assalto per l’esodo, Anas prevede traffico da bollino rosso anche sulla Romea, sull’a Adriatica, sulla Triestina, sulla Carnica e sull’Alemagna.