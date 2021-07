Esodo estivo, sarà un weekend da bollino rosso sulle autostrade venete

Venerdì e sabato le giornate più attenzionate, con previsioni da bollino rosso per traffico potenzialmente critico sulla Padova-Venezia in direzione Trieste. Domenica invece, sempre in direzione del litorale, bollino giallo per traffico intenso, che potrebbe prolungarsi fino a lunedì per gli ultimi rientri e la ripresa del traffico feriale

Fine settimana tradizionalmente legato alle partenze dei vacanzieri quello alle porte, nonostante l’incognita Covid. Concessioni Autostradali Venete ha predisposto da settimane un piano operativo per l’esodo che prevede il potenziamento dell’organico in servizio e attività volte a garantire la scorrevolezza del traffico, l’informazione tempestiva all’utenza e la risoluzione rapida delle emergenze.

Bollino rosso

Venerdì e sabato le giornate più attenzionate, con previsioni da bollino rosso per traffico potenzialmente critico sulla Padova-Venezia in direzione Trieste. Domenica invece, sempre in direzione del litorale, bollino giallo per traffico intenso, che potrebbe prolungarsi fino a lunedì per gli ultimi rientri e la ripresa del traffico feriale. In direzione Milano, invece, traffico intenso da bollino giallo per l’intero fine settimana. Incolonnamenti, nelle fasi più critiche dell’esodo, saranno possibili soprattutto in A4, nel tratto tra Padova Est e il Bivio con la A57 in direzione Trieste-Venezia e alla barriera di Mestre. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore su tutta la rete venerdì 23 luglio dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 24 luglio dalle ore 8.00 alle 16.00 e domenica 25 luglio dalle ore 7.00 alle 22.00. Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it, dove sono anche presenti le previsioni sul traffico per tutta la stagione, seguendo l’account Twitter della Società cav_spa o scaricando la App InfoViaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.