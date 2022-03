Ecco l'esoscheletro che aiuta la deambulazione di persone colpite da malattie neurodegenerative

L'esoscheletro ideato e prodotto dalla start up padovana Moveo e battezzato ExoBand - costituito da una cintura collegata a due cosciali - è a tutt’oggi l’esoscheletro piu’ leggero al mondo (fonte ETH di Zurigo); incamera l'energia generata dalla persona mentre cammina e gliela restituisce al momento di sollevare la gamba, senza supporto di alcun motore solo grazie ad un ritorno elastico. In questo modo il soggetto beneficia di una spinta che ne migliora la camminata, la postura e l'autonomia. ExoBand ha ottenuto nel 2021 dalla società Italiana di fisiatria il riconoscimento quale “best medical device” associato al Prix Galien e la sua efficacia è stata validata dai piu’ prestigiosi centri di riabilitazione italiani che l’hanno adottato, oltre alle centinaia di utenti che al momento lo hanno in uso. Il dispositivo è infatti mutuabile.

Moveo

Moveo srl è una start up innovativa costituita nel 2019 a Padova; l'amministratore delegato è l'ingegner Fausto Panizzolo, padovano, laureatosi all’Università cittadina in ingegneria biomedica (figlio dell'ex comandante della polizia locale, Lorenzo). Panizzolo vanta un robusto curriculum - quasi decennale - di esperienze universitarie acquisite all'estero: Canada (University of Calgary), Australia (University of Western Australia) e U.S.A. (Harvard University) dove ha studiato il movimento nell'uomo, approfondendo in particolare la dinamica del passo. Le sue pubblicazioni accademiche sono ben conosciute nell’ambito scientifico di riferimento ed hanno portato all’ottenimento di diversi premi e riconoscimenti internazionali. Panizzolo, grazie alle sue competenze, ha progettato e realizzato un esoscheletro - ExoBand - che consente di migliorare la deambulazione in soggetti con rallentamenti motori e malattie neurodegenerative (sclerosi, Parkinson, esiti di ictus, etc..). Moveo ha recentemente concluso un investimento di oltre 200 mila euro da parte di business angels italiani ed esteri per far fronte alle richieste relative al dispositivo che arrivano in misura crescente dall’estero. ExoBand è infatti già disponibile in Francia e nel nord Europa e Moveo punta a rendere il proprio ausilio disponibile anche nelle altre principali nazioni europee entro il 2022.

Giordani

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea : «Il consigliere con delega all’innovazione tecnologica Carlo Pasqualetto mi ha raccontato di questa start up e dell’innovativo esoscheletro che ha ideato e realizzato, ed ho voluto andare di persona a scoprire più da vicino questa realtà tutta padovana. In città abbiamo delle risorse eccezionali che dobbiamo non solo sostenere ma anche far conoscere il più possibile. Sono rimasto davvero impressionato dalle prestazioni di questo esoscheletro e dalla apparente semplicità con la quale funziona. Già questo sarebbe un motivo di soddisfazione, ma sapere poi che l’inventore del dispositivo e fondatore di Moveo, Fausto Panizzolo, è un giovane padovano che, dopo aver studiato e lavorato 10 anni in giro per il mondo ha deciso, per creare il suo progetto imprenditoriale, di tornare nella sua città mi fa particolarmente piacere perché vuol dire che qui ha trovato le condizioni per poterlo fare. Una dimostrazione che la narrazione dell’estero come luogo dove tutto è bello e il nostro Paese luogo dove non funziona nulla è spesso sbagliata e inutilmente autolesionista».