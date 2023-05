Da Este a Cittadella, la terza edizione della biennale di street art porta i super wall in tredici comuni

Oltre a Padova coinvolte Albignasego, Abano Terme, Campodarsego, Cittadella, Este, Fontaniva, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Selvazzano Dentro. Accanto ai padovani Alessio-B, Any, Boogie.EAD, Peeta, Shife, Tony Gallo, Yama e Zero Mentale, nomi molto noti del panorama nazionale ed internazionale

Nel segno del "rispetto". E' questo il tema della nuova edizione del Super Walls 2023, la Biennale di Street Art di Padova, che quest’anno si terrà dal 20 maggio al 4 giugno 2023. Oltre a Padova coinvolte Albignasego, Abano Terme, Campodarsego, Cittadella, Este, Fontaniva, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Selvazzano Dentro.

Accanto ai padovani Alessio-B, Any, Boogie.EAD, Peeta, Shife, Tony Gallo, Yama e Zero Mentale, parteciperanno numerosi nomi noti del panorama nazionale e internazionale: Alessandra Carloni, Andrea Crespi, Capo Bianco, Cuboliquido, Giulio Masieri, Mrfijodor, Vera Bugatti e Waro. Dai Paesi Bassi arriverà JDL, dalla Germania Kera1, dalla Spagna le Medianeras e Doa Oa e dalla Francia Nerone, Daco, Anna Conda, David Karsenty, 68%, Bagdad, Fortunes, Gloar, Ofet, Mya, Lélé e il collettivo La Crémerie.

«Dal 2019 La Biennale di Street Art di Padova è cresciuta molto, coinvolgendo sempre più comuni della Provincia e incontrando il sostegno di molte anime: dalle istituzioni ai privati cittadini, passando per associazioni ed aziende. Si tratta di un coinvolgimento davvero trasversale, che dimostra quanto questa forma d'arte sia apprezzata dal pubblico di tutte le età e sia parte integrante dell'estetica dei nostri spazi urbani. In questa prospettiva i murales sono davvero azioni di qualificazione urbana che rendono Padova ancora più attrattiva, meta consolidata per tutti gli amanti di street art», ha spiegato Carlo Silvestrin, co-curatore della Biennale di Street Art di Padova Super Walls.

Sono quindi tredici i comuni del padovano interessati dagli interventi, oltre quaranta grandi murales da realizzare e trentuno artisti (di cui otto sono donne) coinvolti provenienti da Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda, a cui si aggiungono i ragazzi della 4E del Liceo Artistico A. Modigliani di Padova, chiamati a dipingere su una facciata della propria scuola un’opera sviluppata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. «Non ci siamo fatti mancare nulla - ha scherzato l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - ma storicamente, il muralismo incorpora in sé un messaggio politico e culturale, in questo caso incentrato sul concetto di rispetto». Tra i muri scelti anche quelli di alcuni impianti sportivi, come lo stadio Euganeo oltre che il Palaindoor, il Palantenore di Piazza Azzurri d’Italia all’Arcella e il Palagozzano in Piazza Gardellin alla Guizza. «Questa manifestazione si inserisce perfettamente nel contesto dell'anno di Padova Città Europea dello Sport e rappresenta un ulteriore passo avanti nella riqualificazione dell'impiantistica sportiva cittadina. Padova è una città sportiva a cielo aperto, dove lo sport è accessibile a tutti, viene vissuto e condiviso e diventa anche parte integrante della cultura», ha dichiarato Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova.