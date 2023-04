Un male incurabile fulminante l'ha strappato alla vita a 53 anni

Imprenditore di successo stroncato in pochi giorni da un male incurabile. Lutto a Este per la scomparsa di Alberto Trombetta Morati, 53 anni. Sarebbe stato un tumore fulminante a togliergli ogni aspettativa di vita. Il decesso è arrivato il 27 aprile lasciando senza parole e con il dolore nel cuore tutti coloro che lo amavano sia come persona che come professionista. I segnali che qualcosa nel suo fisico era cambiato all'improvviso si sono avuti soltanto a metà aprile quando un malore l'aveva colpito mentre si trovava al lavoro. Sembrava un evento passeggero, ma gli accertamenti diagnostici effettuati nell'immediatezza del malessere l'hanno messo di fronte ad una realtà ben diversa. Gli è stato diagnosticato un tumore al cervello che di fatto in pochi giorni gli ha tolto la vita.

Il dolore

La morte prematura di Alberto Trombetta Morati ha creato un senso di vuoto e di dolore non solo tra i suoi familiari, ma anche tra le centinaia di persone che nel corso di questi anni hanno avuto la fortuna di incontrarlo e apprezzarlo non solo come uomo, ma anche come professionista. Di lui tutti ricordano tra l'altro la cordialità con cui si approcciava al prossimo, la disponibilità al dialogo e l'eleganza. Con il padre dirigeva da anni la storica ditta di costruzioni atestina Immo's snc, con dieci dipendenti. Tra le sue grandi passioni vi era quella per la cultura e più nello specifico per la storia. Pur avendo un ruolo dirigenziale di tutto rispetto, Alberto amava le cose semplici, quando il tempo libero lo permetteva scappava o al mare o in montagna per farsi lunghe passeggiate e godersi la natura. Tra le sue grandi passioni c'era il mondo dei motori. Adorava le moto ed era un appassionato di Formula Uno. Tra le cose che lo rendevano speciale, Alberto dava priorità ai rapporti umani mentre non era una grande appassionato dei social. Godeva delle piccole cose e questo aspetto l'ha reso speciale agli occhi di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Il funerale

L'ultimo saluto ad Alberto è fissato per il 2 maggio alle 15 nella parrocchia San Girolamo di Este. Per l'ultimo estremo saluto, oltre agli amici e i conoscenti che non l'hanno mai lasciato solo, ci saranno la mamma Annarosa, il papà Paolo, la sorella Alessandra e la fidanzata Svetlana insieme a tutti i suoi adorati parenti. Domenica 30 aprile alle 19 nella medesima parrocchia è fissato un rosario di preghiera in suo onore.