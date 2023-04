“Ci sto? Affare Fatica!”: Este rende protagonisti i giovani

L’amministrazione comunale di Este ha scelto di avviare il progetto “Ci sto? Affare Fatica!” già attivo in diversi Comuni su territorio nazionale con ottimi risultati. L’iniziativa punta a coinvolgere i giovani attraverso attività aggreganti e di socializzazione, che valorizzino i mesi estivi, stimolando i partecipanti – ragazzi tra i 14 e i 19 anni – in attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

Lo sviluppo del progetto

Il progetto sarà attivo per tre settimane durante l’estate 2023, dal 17 luglio al 4 agosto, e prevede la formazione di gruppi composti da circa 10 giovani guidati da un tutor volontario e da un adulto (handyman). I ragazzi si occuperanno di alcuni interventi di manutenzione dei beni comunali e saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Si è deciso di provare a far partire 7 squadre, una per ogni macro area della Città, in modo che ognuna di esse abbia un intervento mirato, effettuato attraverso la collaborazione tra i giovanissimi residenti e le formazioni sociali che insistono su quella porzione di territorio. I giovani volontari e i tutor saranno premiati con dei “buoni fatica” settimanali, del valore di 50 euro per i ragazzi e di 100 euro per i tutor, da poter spendere negli esercizi commerciali aderenti al progetto. Con questa progettualità l’amministrazione stanzia circa 15mila euro, che ricadranno, in un’ottica di centralità diffusa e sussidiarietà orizzontale, su località e quartieri, tra costo degli interventi e riconoscimento dell’impegno dei nostri giovani.

I commenti

«E’ una grande soddisfazione - ha detto l'assessore alle Politiche Giovanili, Associazionismo e Bilancio Andrea Quadarella - attivare anche a Este questo programma di Politiche Giovanili, declinato con un progetto particolarmente ambizioso per dimensioni e diffusione capillare, rispetto agli altri comuni. L’esperienza da a un lato sarà estremamente formativa per i giovani, impegnandoli direttamente nella cura della Città e dall’altro sarà un modo per realizzare interventi preziosi per il decoro urbano e la manutenzione dei beni comuni. Per esempio è nostra intenzione convogliare lo sforzo dei ragazzi in attività come la manutenzione e pulizia di alcuni monumenti di importante valore commemorativo. Altre attività spazieranno dalla cura del verde pubblico a interventi su arredo urbano e decoro pubblico. Per tre settimane - ha concluso - i giovanissimi avranno la possibilità di fare un’esperienza partecipativa che li vedrà attori protagonisti negli interventi dell’amministrazione, diffusi sul territorio. E' un bellissimo esempio sia di prossimità tra istituzioni e cittadini, sia di diffusione di un modello valoriale sano in ambito giovanile».