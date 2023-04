EstEnergy apre uno sportello temporaneo presso il Comune di Arzergrande

Per tutte le richieste legate alle forniture di luce e gas, l’azienda commerciale del Gruppo Hera dal 3 maggio apre un punto di contatto presso il Comune di Arzergrande.

Est Energy

Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, EstEnergy rafforza la propria presenza sul territorio e, a fronte della chiusura per lavori di rifacimento dello sportello di Piove di Sacco, che richiederanno alcune settimane, apre uno sportello temporaneo nella sede del Comune di Arzergrande, in via Roma 104.

Orari

Qui, a partire dal 3 maggio 2023, i clienti potranno trovare risposta a tutte le esigenze di assistenza legate alle

proprie forniture di luce e gas. Gli orari di apertura del nuovo punto di contatto sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.