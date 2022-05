Oltre un chilometro di nuove fognature: arriva l'attesa estensione

Partiranno entro l’anno i lavori per realizzare l’estensione fognaria in via XI Febbraio, a Legnaro. Un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, realizzata da AcegasApsAmga, per estendere il servizio a circa 60 famiglie che al momento non sono serviti dal servizio e provvedono allo smaltimento delle acque reflue attraverso sistemi biologici e pozzi neri.

Estensione fognaria

Il progetto definitivo è stato approvato in Conferenza dei Servizi dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione (ATO) nel mese di febbraio. Proprio in questi giorni si sta concludendo l’iter per la trasformazione in progetto esecutivo e seguirà, quindi, l’avvio della procedura di gara per reperire l’impresa che eseguirà i lavori. Le tempistiche stimate sono la fine dell’anno per l’apertura del cantiere, mentre circa 9 mesi per la realizzazione dell’intera opera. L’estensione fognaria provvederà al collettamento di acque nere per circa 1250 metri. La rete seguirà la naturale pendenza del terreno dove possibile, mentre per i tratti più critici in considerazione dello sviluppo altimetrico, sarà installato un impianto di sollevamento con delle pompe adeguate per inviare a depurazione l’acqua raccolta. Al fine di limitare i disagi per i residenti e tenuto conto della necessità di intervenire sulla rete acquedottistica, vetusta e inadeguata secondo gli standard attuali, l’appalto prevede anche il rinnovo delle condotte di distribuzione dell’acqua potabile.