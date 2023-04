Bacino Brenta ed Etra, 10 milioni di euro dal Pnrr per la meccanizzazione della raccolta differenziata

Sono stati finanziati tutti e 16 i progetti in capo a Etra Spa presentati dal Consiglio di Bacino Brenta a valere sui finanziamenti Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativi alla Linea A che prevede l’erogazione di contributi per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il Pnrr dedica grande importanza al tema della "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (la cosiddetta Missione 2) volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiane. Le risorse complessivamente destinate a tale missione ammontano a 59,47 miliardi di euro, pari al 31% delle risorse totali del Piano ed Etra, su delega del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, aveva già ricevuto 4,3 milioni di euro a valere sulla Linea B per il potenziamento dell’impianto di Bassano del Grappa.

Antonella Argenti

«Si tratta di un'importante spinta alla realizzazione delle azioni previste dalla programmazione d’ambito e oggetto del recente affidamento in-house ad Etra, fortemente voluta da me, dal Comitato che presiedo e dall’Assemblea dei Sindaci – afferma la Presidente del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, Antonella Argenti –. È stata premiata la scelta di superare una frammentazione di investimenti pensati solo su scala comunale a favore di una visione del servizio rifiuti che guarda a un territorio vasto, che punta a ottimizzare investimenti e impianti, che vuole offrire a tutti cittadini-utenti lo stesso servizio qualificato ed efficiente. Questo risultato conferma la lungimiranza della scelta del Consiglio di Bacino di pianificare la gestione dei rifiuti e affidarla ad un gestore unico. Etra è stata puntuale e solerte nel predisporre le schede e il risultato di questa sinergia operativa è straordinario, siamo già impegnati assieme all’azienda per avviare gli interventi e completarli nei tempi previsti».

Flavio Frasson

«L’avere creduto fortemente in tali strumenti – commenta con soddisfazione il Presidente del Consiglio di Gestione di Etra, Flavio Frasson – ci ha dato l’opportunità per offrire ai Comuni e agli utenti un servizio sempre più capillare e funzionale investendo importi rilevanti. I fondi erogati contribuiranno alla realizzazione dell’ambizioso Piano industriale che abbiamo proposto in attuazione della programmazione di Bacino e sulla base del quale abbiamo ricevuto l’affidamento per i prossimi 15 anni e nel quale sono previsti molti altri interventi in Comuni diversi che potremo realizzare più rapidamente alla luce di questo importante finanziamento. Ringrazio tutti coloro che in Etra e in Consiglio di Bacino hanno lavorato insieme: senza il lavoro di tutti non saremmo riusciti ad essere il quinto soggetto a livello nazionale per fondi ottenuti».